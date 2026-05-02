Oroscopo Paolo Fox del weekend 2 e 3 maggio: Pesci, rischio scintille con tre segni zodiacali

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 2 e 3 maggio, i Pesci devono gestire tensioni sentimentali e possibili malintesi comunicativi. I nativi del Cancro si godono una giornata di dolcezza e nuovi incontri, mentre sul piano professionale iniziano a recuperare terreno dopo un periodo faticoso, concentrandosi sul riordino delle finanze. Infine, i nati sotto il segno della Vergine sono chiamati a non trascurare i sentimenti.

Il weekend 2-3 maggio secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, senti il bisogno di voltare pagina. È il momento perfetto per far evolvere i tuoi sentimenti e abbracciare una trasformazione profonda nel modo di amare. In ambito lavorativo, la grinta non ti difetta, sostenuta da un Giove in ottima posizione. Se hai lanciato un progetto di recente, aspettati un successo crescente: secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, i consensi sono dietro l’angolo.

Toro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo sabato si preannuncia un po’ sottotono per il tuo cuore a causa della Luna in opposizione: il consiglio è di non alimentare piccole scintille che potrebbero trasformarsi in inutili battibecchi. Sul fronte professionale, invece, il cielo brilla: se gestisci un’attività solida è in arrivo una conferma gratificante, mentre se sei in cerca di una svolta o di un nuovo impiego, le stelle preparano il terreno per un progetto di grande rilievo.

Gemelli – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo è il tuo momento per splendere. Con Venere che danza nel tuo segno, i sentimenti trovano finalmente terreno fertile: gli affetti sono corrisposti e i nuovi incontri promettono brividi inediti. Sul fronte professionale, invece, è ora di abbandonare la timidezza. Fatti valere e dai voce alle tue ambizioni, esigendo la considerazione che meriti per le tue proposte.

Cancro – In amore, ti aspetta una giornata all’insegna della dolcezza, perfetta per riavvicinarti a qualcuno. Non correre troppo con le aspettative, ma goditi il momento; i nuovi incontri per i cuori solitari sono dietro l’angolo. In ambito lavorativo, è tempo di fare ordine nei conti e gestire meglio le tue risorse. Dopo un periodo faticoso, la tua carriera sta finalmente riprendendo quota.

Oroscopo del weekend 2-3 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Se negli ultimi tempi l’amore ti ha fatto penare, preparati: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo fine settimana segna il momento della tua riscossa. Ti attendono 48 ore di grande intensità emotiva, anche se dovrai armarti di pazienza se hai a che fare con Ariete o Toro: c’è un nodo da sciogliere nel rapporto. Sul fronte professionale, invece, regna la calma piatta: nessuna novità all’orizzonte.

Vergine – In amore, i sentimenti richiedono un pizzico di dedizione in più: non dare nulla per scontato. Per fortuna, la domenica si preannuncia luminosa grazie a una Luna che protegge i tuoi contatti e la vita sociale. Sul fronte professionale, respira pure: la fase critica è ormai alle tue spalle. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il fine settimana sarà costruttivo, ma se hai questioni spinose da risolvere, meglio attendere lunedì per agire con lucidità.

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo momento faresti bene a tenere alta la guardia nei rapporti con i parenti. Ti trascini dietro un periodo di tensioni e scontri che ti hanno messo alla prova. Sul fronte professionale, invece, preparati a un fine settimana di totale riorganizzazione: forse hai appena traslocato o cambiato ufficio, e ora è il momento di rimettere ogni cosa al suo posto.

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo periodo hai una marcia in più per far decollare i tuoi sentimenti e dare nuova linfa ai rapporti a cui tieni. Se sul lavoro le stelle spianano la strada a nuovi incontri e collaborazioni fertili, da domenica dovrai però tirare il freno a mano sul portafoglio: per i prossimi quindici giorni, tieni d’occhio il bilancio ed evita ogni uscita superflua.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 2-3 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sei in piena fase di rinascita e non hai più voglia di pesi morti: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tutto ciò che senti soffocante verrà finalmente eliminato dalla tua vita amorosa. Recuperi grinta e smalto, preparandoti a una domenica lavorativa carica di successi e approvazione. Se hai in mente un trasloco o un cambio casa, le stelle sono dalla tua parte: agisci con fiducia!

Capricorno – Le stelle ti chiedono di essere pragmatico nei sentimenti: serve una strategia efficace per superare i piccoli ostacoli di coppia. Per quanto riguarda la carriera, le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano una svolta imminente. È il momento di osare e far sentire la tua voce con proposte brillanti. Buone notizie anche sul fronte degli studi, dove il tuo impegno inizierà finalmente a dare i suoi frutti.

Acquario – Non permettere all’agitazione di rovinarti la giornata. Se nel tuo rapporto di coppia c’è stata maretta, sappi che è il momento giusto per tendere la mano e fare pace. Per quanto riguarda il lavoro, attento alle mani bucate: le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti ricordano che, per ora, la parola d’ordine deve essere risparmio.

Pesci – In amore, la corda è tesa: con Vergine, Sagittario e Leone il rischio di scintille è alto. Non peccare di presunzione: meglio fare una telefonata in più per confermare quell’appuntamento piuttosto che rischiare un malinteso. Sul fronte professionale, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ti aspettano 48 ore di pura creatività. Unico neo? La Luna opposta di domenica: gioca d’anticipo per evitare che qualche piccolo intoppo ti faccia perdere il ritmo.