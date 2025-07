Oroscopo: il responso degli astri per la settimana dal 7 al 13 luglio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Benvenuti a un nuovo appuntamento con l’oroscopo! La seconda settimana di luglio porta con sé una forte energia dinamica. Le configurazioni astrali — pur non essendo ancorate a transiti reali — riflettono uno stato di movimento interiore ed esteriore comune a tutti i dodici segni zodiacali. In un periodo dominato dal sole in Cancro, emergono i bisogni emotivi profondi, i legami familiari e le scelte di cuore. Le tensioni crescono, ma anche le opportunità. Un momento ideale per ridefinire priorità e riconnettersi con ciò che conta davvero.

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025

Ariete

Energia e decisione.

E iniziamo il nostro oroscopo proprio con tale segno! Questa sarà una settimana attiva e combattiva. Il desiderio di riscatto è forte, specie in ambito lavorativo, dove potresti ricevere un incarico inatteso. In amore, tensioni con partner gelosi. Mantieni il controllo e non agire impulsivamente.

Toro

Stabilità da riconquistare.

Alcune certezze potrebbero vacillare, ma solo per rivelare nuove prospettive. Attenzione alle spese superflue. In amore, chi ha seminato bene avrà conferme. I single avranno una chance martedì o venerdì.

Gemelli

Comunicazione da rivedere.

Non tutto quello che pensi va detto. La settimana impone riflessione prima dell’azione, specie nei rapporti interpersonali. Ottimo momento per scrivere, progettare e chiarire. Attenzione a un ex che potrebbe ricomparire.

Cancro

Fase introspettiva e sensibile.

Il Sole nel tuo segno amplifica l’empatia e il bisogno di radici. Sul lavoro, possibilità di collaborazione con figure femminili. Amore romantico, ma con rischio di nostalgia eccessiva. Venerdì giornata chiave.

Leone

Preparazione al rilancio.

La settimana inizia sottotono, ma da mercoledì torni a ruggire. Evita polemiche, specie con superiori. Ottime intuizioni per chi lavora in ambito creativo. L’amore è instabile: occorre chiarezza.

Vergine

Precisione premiata.

Il tuo rigore viene notato e premiato, soprattutto in ambito professionale. In amore, c’è voglia di routine e stabilità, ma occhio a non soffocare il partner. Ottimo momento per rivedere le finanze.

Bilancia

Dialogo e diplomazia.

Settimana favorevole per trattative e chiarimenti. Sfrutta il tuo talento naturale nel mediare: potresti risolvere un conflitto importante. Venere ti favorisce in amore, specialmente da giovedì.

Scorpione

Trasformazioni silenziose.

Non tutto è come sembra. Stai rivedendo valori profondi, anche se all’esterno mantieni il solito controllo. Settimana utile per chiudere rapporti tossici. La passione torna nel weekend.

Sagittario

Slanci e desiderio d’altrove.

C’è un forte bisogno di evasione. Chi può viaggiare, anche solo per pochi giorni, ne trarrà beneficio. In amore c’è instabilità, ma anche attrazione per l’imprevisto. Opportunità da cogliere venerdì.

Capricorno

Concentrazione e risultati.

Settimana concreta. I tuoi sforzi iniziano a dare frutti, soprattutto in ambito economico. Attenzione però a non trascurare affetti e amicizie. Il weekend ti chiederà equilibrio tra lavoro e cuore.

Acquario

Rinnovamento in corso.

Desideri cambiamenti radicali, e questa settimana offre segnali incoraggianti. Nuove conoscenze potrebbero trasformarsi in alleanze strategiche. Attenzione alle provocazioni: mantieni la calma.

Pesci

Intuito potenziato.

Le emozioni sono protagoniste, ma non devono confondere le scelte. È il momento di ascoltare il proprio istinto, specie in amore. Possibili rivelazioni tra mercoledì e sabato. Creatività in crescita.