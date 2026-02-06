Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 7 e 8 febbraio 2026: sacrifici per Cancro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 7 e 8 febbraio, i nativi dell’Acquario devono guardarsi dentro per trovare risposte d’amore, evitando promesse che non possono mantenere. Sul lavoro, sono invitati alla prudenza economica e tecnica per possibili guasti. I Pesci vivono una domenica brillante nei sentimenti. Sul lavoro, devono accogliere i cambiamenti e le nuove intuizioni, nonostante alcune spese rilevanti per casa o ufficio. I nati sotto il segno del Cancro affrontano un weekend di rinascita e piccoli sacrifici. In amore, supereranno i battibecchi grazie alla protezione astrale, mentre sul lavoro dovranno agire con attenzione per evitare seccature.

Il weekend 7-8 febbraio secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, grazie all’ottimo aspetto di Marte, hai finalmente la grinta necessaria per spazzare via i dubbi nati a gennaio e fare chiarezza nel tuo cuore. Anche sul fronte professionale recuperi tutta la tua energia: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è in arrivo una novità importante per la tua carriera. Un piccolo avvertimento: occhio alle scadenze amministrative e alle bollette, meglio controllare subito per evitare sorprese.

Toro – In questo periodo, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di aprire il cuore ai nuovi incontri: le amicizie brillano, anche se la tua naturale diffidenza fatica a lasciarsi andare. Sul fronte sentimentale, senti il bisogno di una tabula rasa; evita però di commettere l’errore di cercare fuori ciò che avresti già tra le mani. Per quanto riguarda la professione, muoviti con estrema cautela: con la Luna in opposizione, ogni contratto o affare richiede una doppia verifica.

Gemelli – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo fine settimana vivrai un paradosso sentimentale: un’emozione che punge ma, allo stesso tempo, ti cura l’anima. Non chiuderti, lasciati andare. Sul fronte professionale il clima è fertile, ma non è ancora il momento di pretendere incassi immediati. Usa queste 48 ore per seminare: visualizza nuove sfide e pianifica le mosse per i tuoi prossimi successi.

Cancro – Ti attende un weekend di profonda rinascita, anche se rimettersi in gioco richiederà un piccolo sacrificio. In amore, la vera svolta arriverà da martedì: nel frattempo, non temere qualche battibecco col partner, perché le stelle sono dalla tua parte per risolvere tutto. Sul lavoro, ricorda: la chiave è nelle tue mani. Con un briciolo di attenzione in più, potresti schivare la maggior parte delle seccature!

Oroscopo del weekend 7-8 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, tieni duro ancora per un po’: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tra pochissimi giorni Venere smetterà di ostacolarti, aprendo finalmente la strada a soluzioni attese da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, non fermarti davanti a nulla per dare vita alla tua idea. Sii paziente e punta tutto sulla seconda metà del mese: è lì che le stelle ti premieranno con una vittoria schiacciante.

Vergine – In amore preparati: il vento sta cambiando e porta con sé novità intriganti. È il momento perfetto per smettere di sognare e iniziare a costruire progetti concreti insieme al partner. Sul fronte professionale, però, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce prudenza. Con Mercurio che ti tiene d’occhio, meglio evitare spese azzardate e dedicarsi a una revisione profonda dei conti e della tua strategia abituale.

Bilancia – Non lasciare nulla in sospeso: se senti che un muro si è alzato tra te e chi ami, è il momento di abbatterlo con la diplomazia che ti contraddistingue. Non aver paura di esporti, perché questo sentimento merita ogni tuo sforzo. Sul piano lavorativo, l’aria sta cambiando: sono in arrivo trasformazioni significative e, se hai una sfida o un concorso all’orizzonte, il successo è a portata di mano.

Scorpione – Sei pronto a metterti in gioco? Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo fine settimana è il momento ideale per allargare la tua cerchia sociale e fare incontri che lasciano il segno. Per quanto riguarda i sentimenti più profondi o i chiarimenti di coppia, meglio portare pazienza fino a martedì, mentre la domenica ti regalerà vibrazioni davvero sincere. Sul fronte professionale, tieni gli occhi aperti: sono in arrivo cambiamenti significativi.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 7-8 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se una scintilla è scoccata quasi per scherzo, adesso tocca a te fare sul serio: proteggi questo sentimento dalle interferenze esterne e nutri la complicità. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sul fronte professionale è il momento di smettere di rimandare. Prendi in mano i bilanci, taglia i rami secchi e focalizzati sulla concretezza, evitando ogni uscita di denaro superflua.

Capricorno – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo mese segna finalmente la tua riscossa sentimentale. Preparati a vivere emozioni nuove, con una domenica che promette scintille per gli incontri. Sul fronte lavorativo, non farti intimidire: qualcuno proverà a metterti i bastoni tra le ruote, ma tu resta fermo sulle tue posizioni e difendi i tuoi progetti con grinta.

Acquario – In amore, la risposta che cerchi non è lontana: guarda dentro di te, perché la soluzione abita già nel tuo cuore. Tuttavia, un piccolo monito per domenica: evita di scherzare con i sentimenti altrui (e con i tuoi). Prima di lanciarti in una nuova promessa, chiediti onestamente se hai le energie per mantenerla. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sul lavoro c’è qualche pensiero di troppo: tieni d’occhio il portafoglio e fai attenzione ai guasti improvvisi, specialmente se hai a che fare con auto o macchinari.

Pesci – Preparati a una domenica che brilla! Grazie alla Luna in ottimo aspetto, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di puntare tutto sui sentimenti e di goderti ogni istante. Sul fronte lavorativo, non temere i cambiamenti: le soluzioni sono a portata di mano, anche se dovrai gestire spese consistenti per la casa o l’ufficio. Accogli con entusiasmo i nuovi progetti e lasciati guidare dalle tue intuizioni, perché le idee che nascono ora si riveleranno vincenti.