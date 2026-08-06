Oroscopo di Paolo Fox del 6 agosto: Vergine, è tempo di fare chiarezza

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 6 agosto, i nati sotto il segno della Vergine dovrebbero abbandonare la rigidità per esprimere liberamente le proprie emozioni e chiarire subito i sospesi in amore. I nativi del Capricorno sono invitati a fare spazio agli affetti riducendo lo stress lavorativo e ad affrontare le piccole incertezze con calma. Infine, i Pesci possono finalmente ritrovare la sintonia di coppia e superare i vecchi malintesi grazie a un nuovo e favorevole flusso sentimentale.

Oroscopo di giovedì 6 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – È il momento di parlare chiaro in amore: affronta subito i confronti senza rimandare. Sul lavoro e nel quotidiano, fai attenzione a una spesa improvvisa e approfittane per mettere a posto qualche pratica arretrata.

Toro – Con la Luna dalla tua parte guadagni una lucidità preziosa per riordinare le priorità. Tieni d’occhio il portafoglio: agosto potrebbe portare qualche uscita di troppo.

Gemelli – Venere ti regala una gran voglia di stare in compagnia e fare nuove conoscenze. Le tue idee sul lavoro riscuotono un forte interesse: è il momento di proporle.

Cancro – Metti da parte le polemiche e vivi la giornata con tranquillità, puntando sull’ascolto. Se in ambito professionale ti tocca ripartire da zero, affronta il cambiamento con fiducia.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 6 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Il tuo fascino cresce e torna la voglia di costruire qualcosa di grande. Grazie al supporto di Venere ti si aprono ottime opportunità, sia nei sentimenti che nei progetti personali.

Vergine – Lascia andare un po’ di rigidità ed esprimi le tue emozioni con più spontaneità. Un’intesa recente promette bene, ma chiarisci subito gli aspetti ancora in sospeso.

Bilancia – Ti attende una fase molto più serena in amore, perfetta per lasciarti andare. Sul lavoro arrivano finalmente conferme importanti e il sostegno di chi ti circonda.

Scorpione – Prepari a vivere emozioni intense e a recuperare un legame importante. Negli affari, però, mantieni la calma ed evita scontri diretti con colleghi o capi.

Previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 6 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Venere torna a darti una mano: si riaccende la passione e aumentano le occasioni di incontri speciali. È la giornata giusta per fare richieste ufficiali o lanciare nuove idee sul lavoro.

Capricorno – Trova dello spazio per gli affetti senza farti assorbire del tutto dai pensieri di lavoro. C’è qualche piccola incertezza da chiarire, ma con la dovuta calma risolverai tutto.

Acquario – Ti riscopri aperto all’amore, con la possibilità di fare incontri piacevoli e del tutto inattesi. Per oggi il lavoro può attendere: dai la precedenza al tuo benessere emotivo.

Pesci – Venere non ti rema più contro e lascia spazio a un forte desiderio di amare. Inizia un periodo ideale per ritrovare la sintonia di coppia e superare vecchi malintesi.