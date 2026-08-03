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Meteo, le ultime novità sulla fine del caldo africano

L’aria calda e le belle giornate proseguiranno almeno fino al 7 di agosto e questo è fuori da ogni dubbio.

Secondo MeteoLive potrebbe esserci un passaggio perturbato tra il 9 e il 10 agosto. Si tratterebbe di un veloce cavo d’onda proveniente dall’Atlantico che potrebbe lambire quantomeno le regioni del Nord Italia, producendo un leggero calo delle temperature e soprattutto tantissimi temporali con rischio di grandine e intense raffiche di vento.

Ma le regioni del Centro-Sud rischiano di essere totalmente ignorate da questo passaggio instabile e continuerebbero dunque a registrare temperature altissime, se non addirittura superiori a quelle registrate in questi ultimi giorni.

Al momento non si intravedono reali cambi di rotta, che sarebbero generati solo da perturbazioni atlantiche o nord-europee degne di questo nome.