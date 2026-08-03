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A Manfredonia Gran Galà Lirico il 16 agosto

Ci sono serate che nascono per emozionare. Altre che, oltre alla bellezza della musica, custodiscono il valore della memoria. Il Gran Galà Lirico “Tra Sogno e Melodie” sarà entrambe le cose.

L’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia, in collaborazione con Michelino La Torre e con il patrocinio del Comune di Manfredonia, è lieta di invitarvi a un appuntamento che unirà arte, cultura e sentimento.

16 agosto 2026

Ore 20:30

Chiostro del Comune di Manfredonia

Ad accompagnarci in questo viaggio musicale saranno il soprano Serena Grieco, il tenore Nico Franchini, il Quintetto Gershwin e la conduzione di Stefania Fortunato, con un programma ricco di alcune delle più belle pagine della musica lirica.

Questa serata sarà dedicata alla memoria dell’amico Rocco Piccolo, venuto a mancare nell’agosto dello scorso anno.

La scelta del 16 agosto, giorno di San Rocco, e del Chiostro del Comune, luogo a lui particolarmente caro, rende questo appuntamento ancora più significativo.

Un’occasione per ricordarlo nel modo che avrebbe sicuramente apprezzato: condividendo la bellezza della musica, l’amicizia e lo stare insieme.

Il concerto è nato dal desiderio di tanti amici di rendergli omaggio ed è stato accolto con affetto e gratitudine dalla sua famiglia, che ha condiviso questo progetto affinché il ricordo di Rocco possa continuare a vivere attraverso un momento di incontro aperto a tutta la città.

Vi invitiamo a partecipare numerosi, perché ogni presenza sarà un gesto di vicinanza, un ricordo condiviso e un tributo sincero a una persona che ha lasciato un segno nel cuore di tanti.

La musica unirà le emozioni. La memoria farà il resto. Vi aspettiamo.