Oroscopo di Paolo Fox del 1° agosto: per i Pesci è il momento di voltare pagina

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 1° agosto, i nativi del Leone possono sfruttare fascino e grinta per avanzare richieste importanti. I nati sotto il segno della Vergine devono evitare di mettere fretta al partner e pensare solo a rilassarsi. I Pesci, guidati dalla Luna nel segno e da un forte intuito, possono finalmente voltare pagina.

Oroscopo di sabato 1° agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – La Luna ti dà una bella spinta: aspettati emozioni intense e incontri stimolanti. Anche sul lavoro l’aria cambia e i vecchi progetti bloccati finalmente ripartono a pieno ritmo.

Toro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il tuo cuore torna a battere forte e hai tanta voglia di rimetterti in pista. Fai attenzione però alle tasche: evita spese azzardate o investimenti impulsivi.

Gemelli – Ritrovi la carica e quella curiosità che ti contraddistingue. Occhio solo a come gestisci il tempo libero: la disorganizzazione rischia di scombinarti i piani per il fine settimana.

Cancro – Le emozioni non ti mancano, ma vietato guardarsi indietro o fare paragoni con il passato. In famiglia usa il buonsenso per evitare discussioni inutili.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 1° agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Hai un fascino e una grinta che non passano inosservati. È il momento perfetto per farti avanti, mostrare quanto vali e avanzare richieste importanti.

Vergine – In amore non mettere fretta al partner e non complicarti la vita. Oggi pensa solo a staccare la spina, recuperare le forze e prenderla con filosofia.

Bilancia – Stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, hai la possibilità di chiarire un malinteso o recuperare un legame speciale. C’è terreno fertile sia nel lavoro che nei sentimenti.

Scorpione – Preparati a chiamate o notizie improvvise: lasciati sorprendere! Sul fronte professionale, invece, serve ancora un briciolino di pazienza per gestire le solite routine.

Previsioni astrologiche per la giornata di sabato 1° agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con le stelle un po’ storte, la prudenza è d’obbligo. Proteggi il tuo entusiasmo, soprattutto se in amore senti che qualcuno sta cercando di frenarti.

Capricorno – Un nuovo volto stuzzica la tua curiosità, ma prima di sbilanciarti prenditi il tempo giusto. Se hai già una storia, non dimenticare i doveri quotidiani.

Acquario – Sta per iniziare un periodo in cui ti sentirai molto più sicuro delle tue capacità. L’importante è non isolarti e valutare con cura ogni proposta che ti verrà fatta.

Pesci – Ora puoi finalmente voltare pagina e lasciarti alle spalle i vecchi ricordi. Con la Luna nel tuo segno hai un intuito infallibile: fidati delle tue sensazioni.