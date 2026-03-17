Oroscopo di Paolo Fox del 17 marzo: Pesci, l’incubo è finito

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 17 marzo, i nativi del Capricorno devono sistemare questioni domestiche o economiche con rinnovata energia. I nati sotto il segno dell’Acquario sono invitati a sfruttare una giornata concreta per superare vecchie tensioni, mentre i Pesci possono finalmente contare sul favore delle stelle per recuperare dopo un periodo faticoso.

Oroscopo di martedì 17 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – È ora di voltare pagina! L’amore riprende il suo posto d’onore grazie al favore di Venere. Non è tutto: anche quei progetti lavorativi che sembravano congelati iniziano finalmente a muoversi. Sfrutta questa scia positiva per ripartire alla grande.

Toro – Non lasciare che qualche piccolo intoppo rovini il tuo umore: con questa Luna ostile, la strategia migliore è farsi scivolare tutto addosso senza dare troppa importanza alle provocazioni. Come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox, tieni duro solo per ventiquattr’ore, perché da domani il cielo tornerà a sorriderti.

Gemelli – Oggi Marte ti suggerisce di non “mettere troppa carne al fuoco”. Per questo martedì, il segreto del tuo successo sta nel concentrarti su un solo percorso, evitando di esaurire le tue risorse inutilmente.

Cancro – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ti attende una giornata davvero incoraggiante. Sfrutta questa ritrovata pace mentale per pianificare i tuoi prossimi passi; ora hai la lucidità necessaria per trasformare i tuoi sogni in progetti concreti.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 17 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Non sprecare energie in inutili sfide con gli altri; secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi faresti bene a focalizzarti solo sui tuoi traguardi. È il momento di dare spazio a passioni autentiche che vibrano nel profondo.

Vergine – Nonostante il quadro generale sembri ancora immobile, percepisci chiaramente che qualcosa si sta smuovendo nel profondo. Seguendo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento di fidarti delle tue sensazioni: i segnali di un grande rinnovamento ci sono tutti, mancano solo i timbri finali.

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, stai attraversando un momento di analisi interiore. Non restare nell’ombra: nel settore professionale, rivendica i tuoi successi con fermezza e impedisci a chiunque di prendersi il merito delle tue fatiche.

Scorpione – Aria di rinascita! Seguendo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ti accorgerai subito che il clima sta cambiando in meglio. Sfrutta queste ore per fare ordine nei tuoi pensieri, perché già domani la realtà ti premierà con risultati visibili e soluzioni a portata di mano.

Previsioni astrologiche per la giornata di martedì 17 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Quella sensazione di affaticamento che ti porti dentro ha i giorni contati. Come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox, ti trovi nel momento del passaggio critico: la tensione diminuisce e torni finalmente a vedere la luce all’orizzonte.

Capricorno – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, dovresti dedicare un po’ di tempo ad alcune faccende domestiche o finanziarie rimaste in sospeso. Non lasciarti scoraggiare: la tua energia rinnovata ti permetterà di risolvere tutto con estrema facilità.

Acquario – Ti aspetta una giornata concreta e rassicurante. Come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox, dovresti approfittarne per sciogliere i nodi delle tensioni passate e ritrovare la tua proverbiale serenità.

Pesci – Anche se ti senti a pezzi per la fatica dell’ultimo periodo, l’oroscopo di Paolo Fox rivela che le stelle hanno smesso di remarti contro e sono pronte a sostenere ogni tuo passo.