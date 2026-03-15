Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 16 al 22 marzo e classifica per tutti i segni: 5 stelle per l’Ariete

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 marzo, i nati sotto il segno dell’Ariete vivono una fase di riscatto sentimentale e professionale, superando ostacoli burocratici grazie a una nuova fiducia. I nativi del Toro ricercano massima trasparenza nei rapporti e beneficiano di occasioni lavorative improvvise e proficue. Infine, i Gemelli godono di un grande fascino e vedono finalmente concretizzarsi promesse lavorative e progetti creativi rimasti a lungo in sospeso.

Oroscopo da lunedì 16 a domenica 22 marzo: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, senti una forza nuova nel petto, come se il tuo cuore avesse finalmente deciso di gettare la maschera. Questo è il momento di vivere i sentimenti con totale spontaneità: non frenare gli impulsi improvvisi, perché la scintilla giusta può scoccare quando meno te lo aspetti. Se è vero che le preoccupazioni materiali e il conto in banca ti tolgono ancora un po’ di serenità, ricorda che nessuna sfida è davvero fuori dalla tua portata. Cambia prospettiva e vedrai che il futuro è molto più luminoso di quanto credi. In ambito lavorativo, non farti abbattere, perché non esistono muri che tu non possa scavalcare. È arrivata l’ora del tuo riscatto, specialmente se hai trascinato per troppo tempo una noia legale o un intoppo burocratico. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che le acque iniziano finalmente a muoversi: che si tratti di un esame, di un colloquio o di una firma importante, lanciati con fiducia. Le trattative ora viaggiano sotto una buona stella. (5 stelle, settimana ottima)

Toro – In amore, per te la trasparenza non è più un optional, ma una necessità assoluta. Basta con le zone d’ombra: se qualcuno ha giocato con i tuoi sentimenti o è rimasto sul vago, ora hai la forza di dire basta. Voltare pagina non è stato un gioco da ragazzi, ma il tuo benessere emotivo ringrazia. Si respira finalmente un’aria più autentica. Approfittane per un confronto sincero con il partner o per pianificare quel salto di qualità – che sia una convivenza o un figlio – che sogni da tempo. In ambito lavorativo, le stelle promettono bene, soprattutto se la tua attività non segue i classici orari d’ufficio. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox evidenziano chiamate improvvise e occasioni lampo che potrebbero rimpinguare il tuo conto corrente. Se sei a contatto con la clientela, questo è il tuo momento d’oro: la tua affidabilità viene notata e i risultati non tarderanno ad arrivare. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il tuo magnetismo è alle stelle: sei letteralmente un polo d’attrazione! Le tue relazioni si tingono di nuovo dinamismo. Non temere i cambiamenti, nemmeno i tagli netti: a volte chiudere una porta non è una sconfitta, ma una splendida liberazione che ti permette di respirare. Se negli ultimi mesi hai trascinato qualche dubbio, la voglia di voltare pagina vincerà sulle incertezze. Per le coppie nate da poco, è tempo di sognare in grande e pianificare il futuro. In ambito lavorativo, finalmente l’aria cambia. Quelle promesse che sembravano dimenticate stanno per diventare realtà, restituendoti la grinta dei giorni migliori. Potrebbe arrivare sul tavolo un incarico inedito o una sfida più stimolante del solito. Se la tua professione ha a che fare con l’arte o la comunicazione, preparati: un’idea creativa rimasta nel cassetto troverà finalmente il modo di brillare. (5 stelle, settimana ottima)

Cancro – In amore, ultimamente ti sembra di stare sulle montagne russe. Un attimo sei al settimo cielo, quello dopo ti senti svuotato o confuso. Gestire chi hai accanto non è una passeggiata, anche se la sfida ti stimola. Il vero problema, però, è che ti porti il lavoro a casa: le bollette e le scadenze soffocano la tua dolcezza. Cerca di non scaricare lo stress sul partner; respira profondamente e usa la pazienza come scudo. In ambito lavorativo, hai seminato tanto, ma il raccolto finora è stato scarso, specie per quanto riguarda il portafoglio. È normale sentirsi un po’ amareggiati. Eppure, il vento sta cambiando: sono in arrivo novità capaci di ribaltare la situazione. Ti aspetta una maratona di impegni, ma stavolta il traguardo ti regalerà le soddisfazioni che insegui da tempo. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 16 al 22 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, è giunto il momento di mettere a nudo il cuore. Se abbassi le difese e ti mostri pronto a collaborare, anche i legami più turbolenti possono finalmente stabilizzarsi. È una fase di ricostruzione: se una storia ha vacillato, ora puoi rimetterla in piedi con fondamenta più robuste. C’è spazio sia per i grandi progetti che per il divertimento senza troppi pensieri, ma se sei in coppia da anni, non sottovalutare i piccoli malumori: affrontali prima che diventino muri. Sul fronte professionale, ti trascini ancora qualche vecchia ruggine o polemica passata. Per superare i distacchi con i colleghi, metti da parte l’orgoglio e punta sulla flessibilità. Essere troppo rigidi non ti conviene; al contrario, un pizzico di diplomazia ti aprirà le porte a quei risultati promettenti che sono già all’orizzonte. (5 stelle, settimana ottima)

Vergine – In amore, sei in una fase di profonda analisi interiore. Non aver paura se senti il bisogno di rimettere tutto in discussione: è un passaggio necessario per fare chiarezza nel tuo cuore. Se la tua relazione è forte, potresti persino pianificare un grande salto, come un trasloco o una svolta professionale condivisa. Le nuvole si stanno diradando e la serenità torna protagonista. Se hai iniziato a frequentare qualcuno da poco, vedrai che con l’arrivo della primavera il legame diventerà molto più solido. Per quanto riguarda il settore professionale, se lavori nel commercio o con il pubblico, preparati a una bella spinta per il tuo portafogli e la tua agenda. Finalmente puoi sbloccare quelle pratiche rimaste nel cassetto troppo a lungo. Il segreto del successo? Non disperdere le tue forze: concentrati sui progetti già in corso e portali avanti con la solita precisione. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, in questo periodo devi assolutamente tenere a bada l’impulsività. Se senti salire il nervosismo, evita di lanciare frecciatine di cui potresti pentirti un minuto dopo: un bel respiro profondo prima di parlare farà miracoli per la tua serenità. Occhio ai ritorni di fiamma o a messaggi inaspettati dal passato che potrebbero destabilizzarti. Se hai una storia solida, punta tutto sulla complicità per ritrovare l’armonia perduta. In ambito lavorativo, è tempo di fare pulizia nei tuoi impegni. Se un progetto non ti rispecchia più, non aver paura di fare un passo indietro o ridimensionare la tua presenza. Ricorda però che le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono prudenza: nei prossimi mesi dovrai rinegoziare un contratto o un accordo chiave, quindi, inizia a studiare la tua strategia fin da ora. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – In amore, ti trovi in una fase di riflessione. Anche se provi un sentimento sincero, il rischio è quello di trincerarti dietro silenzi o nervosismi che il partner fatica a interpretare. Invece di proiettare all’esterno la tua stanchezza fisica o i recenti grattacapi personali, prova a condividere ciò che senti: ricorda che anche chi ti ama ha attraversato la tua stessa tempesta. In ambito lavorativo, le stelle sostengono le tue ambizioni. Entro pochi mesi dovrai compiere una scelta decisiva per la tua carriera. Se hai bisogno di una promozione o di un chiarimento, punta tutto sulle giornate centrali della settimana: troverai porte aperte e superiori disposti ad ascoltare le tue ragioni. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 16-22 marzo secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, stai finalmente recuperando una grande carica emotiva. La passione smette di essere un ricordo e torna a farsi sentire, spingendoti a vivere i sentimenti con una marcia in più. Se hai sofferto di recente, questo è il momento del riscatto: potresti incrociare lo sguardo di qualcuno capace di farti battere il cuore come non accadeva da tempo. Non alzare barriere, perché il destino ha in serbo una sorpresa proprio dietro l’angolo. In ambito lavorativo, sei nel pieno di una fase dinamica. Le tue ambizioni sono alte e i tempi stringono, quindi non c’è spazio per i dubbi. Sarai chiamato a prendere decisioni rapide e a metterti in gioco con responsabilità. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox confermano che entro pochi mesi arriveranno risposte cruciali; mantieni il sangue freddo e organizza ogni mossa con estrema lucidità. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo periodo faresti bene a tenere a freno la lingua durante i battibecchi, evitando che prendano il sopravvento. Non è sempre semplice spiegarsi, specie se continui a rivangare il passato: smetti di riaprire vecchie cicatrici e guarda al futuro. Se sei impegnato in una storia senza sbocchi o troppo complicata, fermati a riflettere con onestà. Per chi vive un legame solido, invece, c’è voglia di novità: rompi la monotonia prima che diventi pesante. Sul fronte professionale le occasioni non mancano, anche se troverai qualcuno pronto a metterti i bastoni tra le ruote. Armati di pazienza per gestire scartoffie e questioni legali, anche se ti sembrano noiose. Se hai un’attività in proprio, i guadagni inizieranno finalmente a risalire. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – In amore, il tuo cuore sta per cambiare marcia. Sentirai un’energia contagiosa che ti spinge a condividere momenti intensi e autentici. Se hai già qualcuno al tuo fianco, è il momento perfetto per consolidare l’intesa. Se invece sei single, preparati a piacevoli scosse: un vecchio interesse potrebbe bussare di nuovo alla tua porta, risvegliando una curiosità che credevi assopita. Ti muoverai tra i sentimenti come un esploratore davanti a un panorama mozzafiato. In ambito lavorativo, è tempo di fare pulizia. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di tagliare i rami secchi: chiudi quelle collaborazioni che ormai girano a vuoto per fare spazio a progetti che profumano di futuro. Se i conti non tornano o devi prendere una decisione importante, non fare tutto da solo; il parere di un esperto o di un consulente finanziario sarà la tua bussola per gestire al meglio le risorse. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – In amore, preparati, perché si profilano grandi novità nel tuo cuore. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, i prossimi mesi saranno decisivi: sentirai il bisogno di dare una svolta alla tua vita sentimentale. Se cerchi stabilità, questo è il periodo perfetto per smettere di sognare e iniziare a costruire. Che si tratti di un “sì” all’altare o di una nuova casa insieme, l’intesa con il partner si farà profondissima. In ambito lavorativo, è tempo di giocare a carte scoperte. Se hai un contratto in bilico o attendi una conferma, non restare nell’ombra: parla chiaramente con i tuoi superiori. La tua audacia sarà premiata. Se invece senti il richiamo dell’autonomia, inizia a studiare il terreno: la strada per metterti in proprio non è mai stata così libera da ostacoli. (4 stelle, settimana buona)