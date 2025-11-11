Spettacolo Italia

Oroscopo di Paolo Fox del 12 novembre: Luna opposta manda in tilt l’Acquario

Previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 12 novembre

Concetta Chirico11 Novembre 2025
Paolo Fox oroscopo del 12 novembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 12 novembre, i nativi del Capricorno devono mettere in pausa le questioni difficili per concentrarsi sul mondo interiore e sui legami affettivi. I nati sotto il segno dell’Acquario, a causa della Luna in opposizione, potrebbero vedere i loro piani fallire. Infine, i Pesci dovrebbero confrontarsi con le persone che contano, poiché le configurazioni astrali di domani potrebbero rendere questi confronti più complessi.

Oroscopo di mercoledì 12 novembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo stai finalmente ritrovando la tua grinta interiore! Ti senti decisamente più forte e determinato in ogni situazione.

Toro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, qualche seccatura si affaccia all’orizzonte. Stai in guardia: i tuoi slanci emotivi devono essere immediatamente placati. C’è il rischio che tu abbia una reazione impulsiva o un momento di tensione. Controllati e respira.

Gemelli – Se senti che un progetto vale la pena o se la strada intrapresa è quella corretta, devi procedere con determinazione, senza concederti pause.

Cancro – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti invitano a prestare la massima attenzione alle emozioni che nasceranno in questo periodo: potresti innamorarti in modo del tutto inatteso.

Paolo Fox e l’oroscopo del 12 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Questo è il momento di osare: puoi davvero trionfare in tante nuove imprese! La Luna ti regala una marcia in più sul fronte delle idee. Tuttavia, mantieni la guardia alta e usa cautela in amore.

Vergine – La tua attenzione è focalizzata quasi esclusivamente su impegni di tipo operativo. Un monito: concediti una pausa da questa routine! Ti giova allontanarti da individui le cui visioni risultano in netta contrapposizione con il tuo modo di essere.

Bilancia – Con un cielo così favorevole ti sentirai finalmente in pace e meno in ansia. In campo sentimentale, in particolare, non temere le chiusure recenti. Ogni addio sentimentale è la premessa per un incontro ben più importante e promettente.

Scorpione – La tua tenacia è un pregio, ma ultimamente la stai rivolgendo con troppa foga contro chi non meriterebbe nemmeno la tua attenzione. Cerca la mediazione e risparmia le energie!

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 12 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ti senti libero e innamorato. Con Mercurio a favore, un’energia speciale accende la tua voglia di vivere appieno ogni emozione. Fai attenzione solo alla serata, che potrebbe risultare stancante dopo una giornata così intensa.

Capricorno – Metti in pausa le questioni spinose. Questa è l’occasione perfetta per dedicare maggiore attenzione al tuo mondo interiore e ai legami affettivi. Ricorda, le stelle ora illuminano con particolare favore solo le relazioni che hanno radici solide e sincere.

Acquario – Con la Luna in opposizione, i tuoi piani potrebbero non andare come sperato. Preparati, perché questa giornata favorisce i ripensamenti e le revisioni, che domineranno ogni tua scelta.

Pesci – Se c’è una persona influente con cui devi confrontarti, fai sentire la tua voce oggi stesso! Le stelle di domani, infatti, potrebbero renderti le cose decisamente più difficili.

Tags
Concetta Chirico11 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©