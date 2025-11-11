Oroscopo di Paolo Fox del 12 novembre: Luna opposta manda in tilt l’Acquario

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 12 novembre, i nativi del Capricorno devono mettere in pausa le questioni difficili per concentrarsi sul mondo interiore e sui legami affettivi. I nati sotto il segno dell’Acquario, a causa della Luna in opposizione, potrebbero vedere i loro piani fallire. Infine, i Pesci dovrebbero confrontarsi con le persone che contano, poiché le configurazioni astrali di domani potrebbero rendere questi confronti più complessi.

Oroscopo di mercoledì 12 novembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo stai finalmente ritrovando la tua grinta interiore! Ti senti decisamente più forte e determinato in ogni situazione.

Toro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, qualche seccatura si affaccia all’orizzonte. Stai in guardia: i tuoi slanci emotivi devono essere immediatamente placati. C’è il rischio che tu abbia una reazione impulsiva o un momento di tensione. Controllati e respira.

Gemelli – Se senti che un progetto vale la pena o se la strada intrapresa è quella corretta, devi procedere con determinazione, senza concederti pause.

Cancro – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti invitano a prestare la massima attenzione alle emozioni che nasceranno in questo periodo: potresti innamorarti in modo del tutto inatteso.

Paolo Fox e l’oroscopo del 12 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Questo è il momento di osare: puoi davvero trionfare in tante nuove imprese! La Luna ti regala una marcia in più sul fronte delle idee. Tuttavia, mantieni la guardia alta e usa cautela in amore.

Vergine – La tua attenzione è focalizzata quasi esclusivamente su impegni di tipo operativo. Un monito: concediti una pausa da questa routine! Ti giova allontanarti da individui le cui visioni risultano in netta contrapposizione con il tuo modo di essere.

Bilancia – Con un cielo così favorevole ti sentirai finalmente in pace e meno in ansia. In campo sentimentale, in particolare, non temere le chiusure recenti. Ogni addio sentimentale è la premessa per un incontro ben più importante e promettente.

Scorpione – La tua tenacia è un pregio, ma ultimamente la stai rivolgendo con troppa foga contro chi non meriterebbe nemmeno la tua attenzione. Cerca la mediazione e risparmia le energie!

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 12 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ti senti libero e innamorato. Con Mercurio a favore, un’energia speciale accende la tua voglia di vivere appieno ogni emozione. Fai attenzione solo alla serata, che potrebbe risultare stancante dopo una giornata così intensa.

Capricorno – Metti in pausa le questioni spinose. Questa è l’occasione perfetta per dedicare maggiore attenzione al tuo mondo interiore e ai legami affettivi. Ricorda, le stelle ora illuminano con particolare favore solo le relazioni che hanno radici solide e sincere.

Acquario – Con la Luna in opposizione, i tuoi piani potrebbero non andare come sperato. Preparati, perché questa giornata favorisce i ripensamenti e le revisioni, che domineranno ogni tua scelta.

Pesci – Se c’è una persona influente con cui devi confrontarti, fai sentire la tua voce oggi stesso! Le stelle di domani, infatti, potrebbero renderti le cose decisamente più difficili.