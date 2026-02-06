Oroscopo di domani 8 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: dinamismo stellare per l’Ariete

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di domenica 8 febbraio si apre sotto un cielo di grande fermento, dove le correnti planetarie mescolano il desiderio di azione tipico della fine dell’inverno con la necessità di una profonda riflessione interiore. In questa giornata di riposo, la configurazione astrale suggerisce un equilibrio sottile tra l’ambizione e la gestione delle risorse energetiche, spingendoci a valutare con attenzione chi merita davvero il nostro tempo. Le stelle disegneranno traiettorie diverse per ogni segno, premiando chi saprà guardare al futuro con ottimismo senza però dimenticare le lezioni del passato.

In questa domenica di metà stagione, l’energia cosmica favorirà in particolar modo i segni di Fuoco e di Terra, che troveranno la grinta necessaria per sbloccare situazioni stagnanti. I tre segni più protetti dalle stelle saranno l’Ariete, il Capricorno e il Leone, capaci di cavalcare l’onda del successo con una padronanza invidiabile. Per gli altri, sarà una giornata di aggiustamenti, dove la pazienza diventerà la virtù principale per non cadere in inutili provocazioni.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno la vostra domenica e quali sorprese il destino ha riservato per questa giornata di scoperte e di nuove consapevolezze.

Oroscopo di domani, domenica 8 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: dinamismo stellare per l’Ariete, Scorpione troppo orgoglioso

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 5. Parola chiave: mettete da parte l’orgoglio e ammettete i vostri errori per evitare conflitti e nervosismo. Domenica complicata per voi, amici dello Scorpione. Le stelle di oggi vi metteranno davanti a uno specchio che non sempre vi restituirà l’immagine che desiderate. Il cielo vi spronerà a compiere un gesto di grande maturità: mettete da parte l’orgoglio. Vi sentirete probabilmente sulla difensiva, pronti a scattare per ogni piccola critica, ma arroccarsi sulle proprie posizioni non farà che aumentare il nervosismo intorno a voi. Sarà fondamentale che impariate ad ammettere i vostri errori se vorrete salvare un rapporto che vi sta a cuore o semplicemente passare una serata tranquilla. Se continuerete a puntare il dito contro gli altri per non guardare le vostre mancanze, alimenterete inutili conflitti che vi lasceranno svuotati. Verso sera, cercate il silenzio per meditare su ciò che vi turba davvero: solo l’onestà intellettuale vi restituirà la serenità.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 5,5. Parola chiave: tensioni relazionali e calo fisico, evitate l’esclusività e cercate momenti di relax per ricaricarvi. Questa domenica non brillerà per vivacità, cari Toro. Vi sentirete probabilmente appesantiti da un certo calo fisico che vi renderà meno tolleranti del solito verso le piccole imperfezioni altrui. Gli astri segnalano il rischio di tensioni relazionali, specialmente in ambito familiare o di coppia, dove la vostra tendenza alla possessività potrebbe creare qualche attrito di troppo. Il consiglio per domani è chiaro: evitate l’esclusività. Cercare di controllare ogni movimento di chi vi sta accanto o pretendere attenzioni costanti sarà controproducente. Invece di focalizzarvi sugli altri, cercate momenti di relax per voi stessi. Avrete bisogno di staccare la spina e ricaricarvi lontano dal caos. Una lunga passeggiata nella natura o un buon libro saranno i vostri migliori alleati per non cedere al malumore che questa configurazione planetaria cercherà di imporvi.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: l’unione fa la forza, ma moderate la maniacalità e le parole dure per non apparire asociali. Per voi del Cancro, la domenica sarà un esercizio di equilibrio tra il desiderio di solitudine e la necessità di condivisione. Sentirete che in molti ambiti della vostra vita l’unione fa la forza, ma farete fatica a delegare o ad accettare l’aiuto esterno. Gli astri vi avvertono: moderate la maniacalità. La vostra ricerca di una perfezione che esiste solo nella vostra testa rischierà di rendervi insopportabili agli occhi dei vostri cari. Fate attenzione anche al tono di voce e alle parole dure che userete; potreste ferire qualcuno senza nemmeno rendervene conto, finendo per apparire asociali proprio nel momento in cui avreste più bisogno di calore umano. Cercate di abbassare le difese e di godervi la compagnia senza voler pianificare ogni dettaglio. Solo ammorbidendo gli spigoli del vostro carattere riuscirete a trarre il meglio da questa giornata di riposo.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 6. Parola chiave: giornata caotica che fa girare la testa, mantenete i nervi saldi e cercate di evadere dalla quotidianità. Cari Pesci, vi attende una domenica dai ritmi serrati e un po’ disordinati. Sarà una giornata caotica che vi farà letteralmente girare la testa tra impegni improvvisi, chiamate inaspettate e piccoli disguidi logistici. In questo turbine di eventi, sarà vitale che sappiate mantenere i nervi saldi. Non lasciatevi trascinare dall’ansia se le cose non seguiranno il binario prestabilito. Il vostro spirito sognatore oggi soffrirà un po’ la pressione della realtà, quindi il suggerimento delle stelle è di ritagliarvi uno spazio per evadere dalla quotidianità. Che sia attraverso la musica, l’arte o una fantasia ad occhi aperti, avrete bisogno di un rifugio sicuro per non sentirvi sopraffatti dal disordine esterno. Entro la fine della giornata, la nebbia inizierà a diradarsi, lasciandovi però con una sensazione di spossatezza che richiederà un riposo anticipato.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: fiducia in netto miglioramento, ma restate discreti sui progetti e fuggite dalla solita routine. State finalmente uscendo da un periodo di incertezza, amici della Vergine. Questa domenica vedrete la vostra fiducia in netto miglioramento, sentendovi molto più sicuri delle vostre capacità e del vostro intuito. Tuttavia, il cielo vi suggerisce cautela: restate discreti sui progetti che avete in mente. Non è ancora il momento di sbandierare le vostre idee ai quattro venti, poiché potreste attirare invidie o consigli non richiesti che finirebbero per frenarvi. Invece di concentrarvi solo sul lavoro o sulle incombenze domestiche, cercate di cambiare aria: fuggite dalla solita routine. Sperimentate un nuovo percorso, visitate un luogo che non conoscete o semplicemente cambiate l’ordine delle vostre attività domenicali. Questa piccola ribellione alle abitudini vi regalerà una ventata di freschezza mentale di cui avete estremo bisogno per affrontare la prossima settimana.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: ottima capacità di anticipazione e buonumore, ma risparmiate le forze perché non è ancora il momento di agire. Il vostro spirito sarà brillante e comunicativo in questa domenica di febbraio. Grazie a un’ottima capacità di anticipazione, riuscirete a capire le mosse altrui prima ancora che vengano compiute, mettendovi in una posizione di vantaggio. Il vostro buonumore sarà contagioso e attirerete persone interessanti che condivideranno con voi visioni ottimistiche sul futuro. Tuttavia, c’è un monito importante da parte delle stelle: risparmiate le forze. Anche se vi sentirete carichi di idee e pronti a spaccare il mondo, sappiate che non è ancora il momento di agire concretamente. Usate questa giornata per pianificare, per sognare e per tessere relazioni, ma non lanciatevi in imprese faticose. Godetevi la leggerezza del momento e lasciate che i frutti dei vostri pensieri maturino ancora un po’ prima di essere raccolti.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: ripresa dei contatti sociali e voglia di combattere, non lasciatevi turbare dall’agitazione circostante. Per voi della Bilancia, la domenica segnerà una decisa ripresa dei contatti sociali. Dopo un periodo di introversione, sentirete il bisogno di circondarvi di amici e di persone che stimolano il vostro intelletto. Emergerà in voi una nuova voglia di combattere per i vostri ideali o per ottenere quel riconoscimento che sentite di meritare. Attorno a voi, però, il clima potrebbe essere elettrico: non lasciatevi turbare dall’agitazione circostante. Molte persone cercheranno di trascinarvi nelle loro piccole beghe quotidiane, ma voi dovrete restare centrati sul vostro equilibrio interiore. Sarete in grado di gestire i conflitti altrui con eleganza, a patto di non lasciarvi coinvolgere emotivamente. È una giornata di crescita e di affermazione personale, dove la vostra diplomazia sarà il miglior scudo contro le turbolenze esterne.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7,5. Parola chiave: valori profondi e grande coraggio nel convincere gli altri, ma non esaurite tutte le vostre riserve. Un cielo ispirato vi accompagnerà in questa domenica, cari Sagittario. Sentirete il bisogno di ricollegarvi ai vostri valori profondi, cercando un senso più alto in tutto ciò che fate. Questa consapevolezza vi darà un grande coraggio nel convincere chi vi circonda della validità delle vostre visioni. Sarete oratori eccellenti, capaci di toccare le corde giuste per ottenere consensi in famiglia o tra gli amici. Attenzione però a non esagerare con l’entusiasmo: non esaurite tutte le vostre riserve energetiche in una sola volta. La vostra tendenza a dare il massimo può portarvi a un crollo improvviso verso sera. Gestite il vostro fuoco interiore con saggezza, concedendovi pause di silenzio tra un confronto e l’altro. La vostra forza oggi risiede nella qualità delle vostre parole, non nella quantità.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: diplomazia e calma disarmante, userete gli argomenti giusti per riportare l’armonia. Domenica regale per il Leone. Invece del solito ruggito, oggi sceglierete la via della diplomazia, mostrandovi capaci di una mediazione che lascerà tutti a bocca aperta. Sfodererete una calma disarmante anche di fronte alle provocazioni più evidenti, dimostrando una superiorità d’animo davvero invidiabile. Grazie a questa lucidità, userete gli argomenti giusti per risolvere vecchi dissapori o per placare gli animi durante un pranzo domenicale che rischiava di farsi teso. Il vostro carisma non passerà inosservato e molte persone si rivolgeranno a voi come a un punto di riferimento. È il momento ideale per consolidare la vostra posizione di leader nel vostro cerchio sociale, ma agendo con dolcezza e comprensione. L’armonia che riuscirete a creare sarà il vostro regalo più bello per questa giornata.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: spirito d’innovazione e progetti ambiziosi. L’aria di compleanno o di post-compleanno vi fa bene, amici dell’Acquario. La vostra mente sarà un vulcano di idee e il vostro spirito d’innovazione toccherà vette altissime in questa domenica. Vi sentirete proiettati verso il futuro e inizierete a delineare dei progetti ambiziosi che fino a ieri sembravano solo sogni nel cassetto. Il cielo favorisce i contatti fuori dal comune e le scoperte tecnologiche o scientifiche. Non abbiate paura di pensare fuori dagli schemi, perché è proprio lì che troverete la chiave del vostro successo futuro. La vostra originalità sarà apprezzata e potreste trovare alleati inaspettati pronti a sostenere le vostre visioni più audaci. È una giornata perfetta per guardare lontano e per iniziare a costruire, pezzo dopo pezzo, la realtà che desiderate abitare nei prossimi mesi.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 8,5. Parola chiave: giornata istruttiva e produttiva, saprete trovare le risposte giuste a ogni domanda. Nonostante sia domenica, la vostra voglia di costruire non si ferma, cari Capricorno. Quella di domani sarà per voi una giornata istruttiva sotto molti punti di vista: potreste imparare qualcosa di nuovo da una conversazione casuale o comprendere finalmente un meccanismo che vi sfuggiva. Vi sentirete incredibilmente produttivi, riuscendo a smaltire commissioni o a organizzare la settimana con una precisione chirurgica che vi darà grande soddisfazione. In ogni confronto, sia esso intellettuale o pratico, saprete trovare le risposte giuste a ogni domanda che vi verrà posta. La vostra saggezza sarà evidente e gli altri vi guarderanno con rispetto. Non dimenticate però di godervi anche il lato piacevole della vita; il successo di oggi sta nel saper unire il dovere al piacere con estrema naturalezza.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 9. Parola chiave: dinamismo travolgente ed energia psichica in aumento. Siete voi i dominatori assoluti di questa domenica, amici dell’Ariete! Il cielo vi regala un dinamismo travolgente che vi renderà instancabili e magnetici. Sentirete una spinta vitale fortissima che vi permetterà di superare ogni ostacolo con un salto atletico, sia fisico che mentale. Ma la vera sorpresa sarà la vostra energia psichica in aumento: la vostra intuizione sarà affilata come una lama e avrete una chiarezza d’intenti che vi renderà inarrestabili. È il momento di osare, di dichiarare i vostri sentimenti o di proporre quell’idea rivoluzionaria che covate da tempo. Tutto ciò che toccherete oggi sembrerà trasformarsi in oro grazie alla vostra passione. Approfittate di questo stato di grazia per trascinare gli altri nel vostro entusiasmo e per vivere una giornata da protagonisti assoluti. Le stelle sono con voi, non ponetevi limiti!