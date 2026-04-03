Oroscopo di Branko per il weekend 4 e 5 aprile: Bilancia, è l’ora della verità

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Secondo l’oroscopo di Branko del weekend 4 e 5 aprile, i Gemelli si lasciano alle spalle le difficoltà economiche per un weekend più sereno, anche se devono fare attenzione a non chiudersi troppo con il partner. I nativi della Bilancia affrontano un momento di verità nelle relazioni, decidendo se confermare i legami attuali o aprirsi a nuove opportunità. I nati sotto il segno dell’Acquario godono di una forte spinta energetica negli affari e nelle compravendite, nonostante qualche tensione nervosa in amore.

Il weekend 4-5 aprile secondo Branko: da Ariete a Cancro

Ariete – Il tuo weekend si tinge di rosso passione. Marte nel segno prepara il terreno per un’esplosione primaverile senza precedenti. Se negli affari senti che qualcosa scricchiola, non farti vincere dal nervosismo: sfrutta questi giorni per ricaricare le pile. Hai tutto il tempo necessario per riprenderti il comando e tornare sulla cresta dell’onda.

Toro – Stai vivendo un momento d’oro per coltivare la tua sfera sociale e stringere patti d’amicizia duraturi. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, durante questo weekend potrai gettare le basi per una vera e propria rinascita. Presto, infatti, l’ingresso di un Marte battagliero ti donerà tutta la forza necessaria per splendere in ogni settore.

Gemelli – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, è tempo di tirare un sospiro di sollievo. Ti lasci alle spalle le turbolenze economiche degli ultimi tempi per goderti un weekend decisamente più equilibrato. In ambito affettivo, però, non alzare muri: la distanza emotiva potrebbe spingere il partner a interpretare male i tuoi silenzi.

Cancro – Secondo l’oroscopo di Branko, faresti bene a non lanciarti in sfide che al momento non puoi dominare. La tensione accumulata rischia di tradirti proprio sul più bello: per questo fine settimana, metti da parte i guantoni da sfida e riscopri la serenità tra le mura di casa o nel tuo passatempo preferito.

Oroscopo del weekend 4-5 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Le previsioni astrologiche di Branko ti suggeriscono di staccare la spina e dedicarti anima e corpo alle mura di casa. In questo weekend di festa, non c’è nulla di più rigenerante che riabbracciare quel parente o quell’amico d’infanzia che avevi perso di vista: i ricordi ti faranno bene al cuore. Se cerchi l’intesa perfetta, punta tutto su una Bilancia o un Capricorno.

Vergine – Il risveglio della natura si riflette nella tua ritrovata vitalità, eppure questo periodo nasconde qualche insidia. L’oroscopo di Branko ti avverte: la quadratura di Marte e Mercurio potrebbe appesantire i tuoi pensieri, rendendo il sabato e la domenica meno leggeri del previsto. Il consiglio per questo weekend è di rallentare il ritmo. Sottrai qualche ora ai tuoi impegni abituali per abbracciare un sano riposo; il tuo benessere mentale ti ringrazierà.

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Branko, questo fine settimana i pianeti agiranno come uno specchio, mostrandoti senza filtri la reale tenuta dei rapporti nati nel tempo. Se il tuo partner si dimostra onesto e presente, goditi questo orgoglio profondo. In caso contrario, sfrutta il weekend per guardarti intorno e valutare nuove prospettive: meritati solo il meglio.

Scorpione – Questa primavera splendente sta risvegliando i tuoi sensi e, secondo l’oroscopo di Branko, riceverai presto il sostegno di pianeti pronti a spingerti all’azione. Durante questo weekend, aumenteranno drasticamente le tue probabilità di ottenere un incarico di prestigio o di incrociare qualcuno di davvero intrigante con cui costruire un legame profondo.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 4-5 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ti lasci alle spalle un periodo ingarbugliato, segnato da malintesi e qualche fastidioso rallentamento. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, fino al 9 aprile dovrai fare i conti con un Marte contrario che prosciuga le tue energie, ma non abbatterti: questo weekend serve a ricaricare le pile, perché il vento sta per cambiare a tuo favore.

Capricorno – In questo periodo, ti muovi con una determinazione invidiabile, quasi fossi una roccia inscalfibile. Secondo l’oroscopo di Branko, la tua concretezza nel lavoro non passerà inosservata: preparati a ricevere elogi sinceri e magari un piccolo riconoscimento tangibile da chi ti circonda. Sul fronte del cuore, non temere: una splendida Venere agisce da custode della tua relazione, alimentando la complicità con la persona amata.

Acquario – Le previsioni astrologiche di Branko ti annunciano un’imminente scarica di adrenalina grazie a Marte, pronto a rendere i tuoi ritmi decisamente più vibranti. In questo weekend, potresti finalmente mettere la firma su un affare d’oro o concludere una compravendita davvero proficua. Attenzione però al cuore: la sfera sentimentale riserva qualche piccola spina o un pizzico di nervosismo di troppo.

Pesci – L’oroscopo di Branko ti suggerisce massima cautela, soprattutto sul fronte economico. Nonostante il tuo innato fiuto per gli affari, in questo periodo faresti bene a frenare l’entusiasmo e rimettere i remi in barca: evita ogni uscita superflua. Affidati invece al tuo sesto senso, che si rivelerà un alleato imbattibile per sbrogliare una matassa burocratica o una vecchia questione legale.