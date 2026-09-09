Oroscopo di Branko del 9 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 7 alla Bilancia

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Secondo l’oroscopo di Branko del 9 settembre, i nativi della Bilancia dovrebbero approfittare del favore di Venere in amore e usare la diplomazia per gestire l’umore instabile. Gli individui dell’Acquario sono invitati a liberarsi del superfluo e a difendere con fermezza i propri spazi e la propria libertà. Infine, i Pesci, nonostante le tensioni portate da Mercurio, devono smettere di assecondare gli altri e tornare a mettere al centro le proprie esigenze.

Oroscopo del giorno 9 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sul lavoro senti ancora il peso di qualche intoppo che rallenta i tuoi piani. Il tuo fascino e la tua sensualità sono alle stelle e attiri gli altri senza sforzo, ma l’agitazione professionale rischia di spegnere l’entusiasmo: un dialogo aperto e trasparente potrebbe sbloccare la situazione. Voto: 6,5

Toro – L’oroscopo di Branko annuncia una passione travolgente per i più giovani. Anche le unioni di lunga data ritrovano la complicità di un tempo, superando le recenti distanze emotivi; il periodo è perfetto per chi cerca nuovi stimoli emotivi. Voto: 8,5

Gemelli – La Luna in orbita contraria porta qualche scossa imprevista. Una telefonata inattesa rischia di destabilizzarti, magari mettendoti di fronte a una scelta che incrina le tue certezze: prenditi il tempo necessario per soppesare ogni mossa. Voto: 5,5

Cancro – Se vivi una storia stabile, l’atmosfera si fa un po’ tesa e nervosa. Le previsioni astrologiche di Branko suggeriscono però ottime prospettive ai cuori solitari: guarda oltre il solito cerchio, perché il momento per fare passi avanti è ideale. Voto: 7

Branko e l’oroscopo del 9 settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – I tuoi affari procedono a gonfie vele ed emerge in te una forte spinta verso nuovi progetti professionali. Non hai intenzione di adagiarti sul passato, anche se in amore rischia di intrufolarsi qualche piccolo contrasto a rovinare il fine settimana. Voto: 7,5

Vergine – La tua capacità di esprimerti è al massimo, rendendo ogni confronto aperto e proficuo. La sfera intima gode della protezione degli astri, ma nei legami di lunga data si avvicina il momento di affrontare un discorso risolutivo durante il weekend. Voto: 8

Bilancia – Sfrutta questo aspetto di Venere per dare una svolta alla tua vita sentimentale, soprattutto se vuoi metterti in gioco con qualcuno di nuovo. L’umore resta altalenante: sfoggia la tua innata diplomazia per evitare polemiche inutili. Voto: 7

Scorpione – Qualche ricordo del passato riaffiora improvvisamente, portando con sé un velo di nostalgia. L’oroscopo di Branko evidenzia il tuo desiderio di staccare la spina e cambiare aria per ritrovare la solita grinta: concediti una pausa rigenerante. Voto: 6

Previsioni astrologiche del 9 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Di recente hai messo da parte la tua solita ironia, da sempre il tuo vero motore. Le sfide affrontate iniziano a farsi sentire sotto forma di stanchezza fisica e mentale. Se il tuo legame di coppia è in fase critica, pretendi subito un confronto chiaro. Voto: 6,5

Capricorno – Le collaborazioni professionali ti stanno dando più di un grattacapo. Qualcuno non si è dimostrato trasparente o si è rivelato meno all’altezza del previsto: è tempo di ridimensionare un accordo di lavoro o di interromperlo definitivamente. Voto: 5

Acquario – Le previsioni astrologiche di Branko ti invitano a liberarti di ciò che non serve più. Se qualcuno tenta di ostacolare la tua libertà, mantieni il punto senza cedere: non è proprio il momento di ridimensionare le tue ambizioni o i tuoi spazi. Voto: 7,5

Pesci – Con Mercurio in aspetto contrario le tue relazioni diventano più fragili e cariche di tensione. Non soffocare i tuoi desideri solo per compiacere chi hai accanto: ricomincia a rimettere le tue esigenze al centro del mondo. Voto: 6