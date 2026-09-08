Ex coppia del Grande fratello si sta riavvicinando? Esplode il gossip

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Il Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d’amore. Tra le coppie più amate del reality show targato Mediaset c’è stata quella formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due si sono conosciuti e innamorati nel corso dell’edizione andata in onda nel 2022 sui teleschermi di Canale 5. Una storia d’amore che non è riuscita a sopravvivere alla vita reale, tanto che pochi mesi dopo la fine del Grande fratello si sono detti addio. A distanza di tempo, ecco che i Donnalisi come si fanno chiamare dai fans sono finiti al centro del gossip per un riavvicinamento. Ad accendere il chiacchericcio c’ha pensato Antonella Fiordelisi, la quale ha pubblicato un post su X dov’è tornata a parlare di Edoardo Donnamaria. L’influencer napoletana ha scritto: “è una persona a cui voglio bene, ci siamo sentiti dopo tanti anni in maniera tranquilla.”

Grande fratello, Antonella Fiordelisi e le parole su Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi è tornata a parlare di Edoardo Donnamaria, con il quale aveva avuto una storia all’interno del Grande fratello. L’influencer napoletana ha spiegato di voler ancora bene all’ex fidanzato, con il quale ha riallacciato i rapporti dopo diverso tempo. Le parole della donna hanno sorpreso il popolo del web e sopratutto i fans dei Donnalisi che oggi sperano in un clamoroso ritorno di fiamma. Nel frattempo, Antonella è tornata single dopo aver messo fine alla storia d’amore con Giulio Fratini.

Antonella Fiordelisi (Screen Ig @antonellafiordelisi)