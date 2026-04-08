Oroscopo di Branko del 9 aprile: Venere e Giove sostengono il Toro

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Secondo l’oroscopo di Branko del 9 aprile, i nati sotto il segno del Toro devono smettere di resistere e aprirsi agli affetti; sostenuti da Venere e Giove, sono chiamati a chiudere affari vantaggiosi entro giugno senza alcuna esitazione. I Gemelli vivono un momento di forte stress dovuto all’incertezza e al silenzio altrui; devono evitare di riversare la tensione sul partner e dare priorità al riposo fisico. I nativi del Cancro dovrebbero abbandonare i dubbi in amore per fare progetti seri, mentre sul lavoro sono invitati alla massima prudenza per non reagire impulsivamente agli ostacoli planetari.

Oroscopo di giovedì 9 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – La tua è un’anima combattente che non teme i tempi difficili. In questo periodo sei un vulcano in eruzione, ma l’oroscopo di Branko ti suggerisce di non esagerare. Anche il soldato più valoroso ha bisogno di una tregua per non cedere alla stanchezza. Se qualcuno ha approfittato della tua lealtà in passato, ora hai la forza necessaria per ottenere la tua piccola, grande vendetta.

Toro – È il momento di smettere di lottare contro il vento e di circondarti invece del calore di chi ti vuole bene. Grazie al supporto di Venere e Giove, hai la strada spianata per chiudere trattative vantaggiose, ma a una condizione: niente esitazioni. Non trascinare i piedi, perché entro giugno ti aspettano decisioni cruciali che daranno una direzione precisa al tuo futuro per molto tempo.

Gemelli – Ti senti stanco, forse perché sei rimasto troppo a lungo in bilico, aspettando un riscontro che non arriva mai. Questa incertezza sta diventando una fonte di stress che disturba le tue notti e la tua serenità. Non permettere che il silenzio di qualcuno diventi un’ossessione: se continui a rimuginarci sopra, rischi di innescare litigi evitabili con il partner. Stacca la spina e ascolta i segnali del tuo fisico; ha bisogno di attenzione, non di ulteriore stanchezza.

Cancro – Le previsioni astrologiche di Branko ti suggeriscono di non giocare col fuoco: con Venere e Giove dalla tua parte, dubitare del partner sarebbe un errore. Invece di chiuderti in te stesso, prendi l’iniziativa e riaccendi la scintilla. Se hai appena iniziato una storia, è il momento di guardare avanti e fare progetti concreti. Sul fronte professionale, però, respira profondamente: qualche pianeta di traverso proverà a metterti i bastoni tra le ruote. Non agire d’impulso e non mandare tutto all’aria solo per un momento di nervosismo.

Branko e l’oroscopo del giorno 9 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Preparati, perché secondo le previsioni astrologiche di Branko questo cielo ti incorona protagonista assoluto. Sei reduce da una serie di successi e il meglio deve ancora venire: il ritorno di Marte in una posizione amica rende il tuo panorama astrale ancora più solido e rassicurante. Questo 2026 si conferma un’annata d’oro per te e per i tuoi “fratelli” di Fuoco, ma la vera svolta arriverà con l’ingresso di Giove, pronto a regalarti quel riscatto che aspetti da tempo. Un unico consiglio: tieni gli occhi aperti in ufficio. C’è qualcuno che cercherà di sfidarti o di metterti i bastoni tra le ruote, ma con questa grinta non avrai rivali.

Vergine – Sei abituato a dare lo stesso peso alla stabilità finanziaria e agli affetti, ma in questo periodo è l’amore a dettare legge. Leggendo l’oroscopo di Branko, emerge chiaramente che la tua sfera sentimentale sta vivendo un momento cruciale. C’è aria di novità sia per chi ha già un legame solido, sia per i cuori solitari. Non sottovalutare i nuovi incontri: quella persona che consideri “solo un amico” potrebbe presto rivelarsi molto più importante di quanto immagini.

Bilancia – Non è ancora il momento di premere sull’acceleratore. Con il Sole, Giove e Marte che ti guardano storto, potresti sentirti come se avessi il freno a mano tirato. C’è chi cercherà di intralciare il tuo cammino o di scalfirti l’immagine, quindi tieni gli occhi aperti. Tra grattacapi burocratici e questioni legali, la parola d’ordine è prudenza. Anche se bolle qualcosa in pentola, meglio incassare con un sorriso e aspettare tempi migliori.

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Branko, la tua parola d’ordine in questo periodo deve essere lungimiranza, specialmente sul piano professionale. La strada è ancora un po’ in salita a causa di Venere in opposizione, che continua a darti del filo da torcere e ti spinge a riconsiderare vecchi passi falsi. Non farti trascinare dall’impulso: le stelle ti suggeriscono estrema cautela. Prima di scagliarti contro qualcuno o di lanciarti a capofitto in una sfida, fermati un istante. Il rischio di scegliere il bersaglio sbagliato o di perdere il controllo della bussola è molto alto.

Previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 9 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con Marte in aspetto favorevole, il tuo cielo si impreziosisce di una nuova luce. Secondo l’oroscopo di Branko, dal giorno 14 potrai finalmente mordere la vita in totale libertà, a patto di aver chiuso i ponti con i pesi del passato. Se ultimamente qualche acciacco fisico ti ha tormentato, ora sei in piena fase di risalita. Ritrova il sorriso anche in ufficio: all’orizzonte si profilano opportunità che non puoi lasciarti sfuggire.

Capricorno – Ti senti sotto assedio, come se il mondo intero remasse contro di te. La verità è che sei diventato il porto sicuro per chiunque si trovi in alto mare, ma questo ha un prezzo: hai la sgradevole sensazione di essere cercato solo per convenienza. Le tensioni che accumuli nascono proprio dai conflitti con chi ti gravita intorno, spesso persone che cerchi di proteggere per stima. Tuttavia, con Giove, Marte e Saturno in posizione ostile, il rischio di scottarsi è alto. Ricorda: non tutti meritano la tua energia. È tempo di alzare gli scudi e selezionare meglio chi far entrare nella tua cerchia.

Acquario – Sei pronto a brillare? Le previsioni astrologiche di Branko suggeriscono che avrai la strada spianata per vincere ogni sfida e attirare opportunità d’oro. Ti senti al top quando gli altri riconoscono il tuo valore, ma il tuo vero habitat rimane l’insolito. Dove gli altri vedono nodi inestricabili, tu trovi lo stimolo per dare il massimo. Sul fronte del cuore, però, aleggia un po’ di noia: forse la troppa stabilità di chi hai vicino inizia a sembrarti un limite.

Pesci – Secondo l’oroscopo di Branko, stai attraversando un periodo di straordinaria energia, sostenuto da un cielo decisamente a tuo favore. Il rischio più grande ora è la tentazione di isolarti: non restare chiuso in casa, perché perderesti occasioni preziose che gli astri hanno preparato per te. Se è vero che arrivi da un passato fatto di sogni infranti o amarezze, sappi che ora il vento è cambiato e hai tutto ciò che serve per riscattarti. Vinci la pigrizia e mettiti in gioco!