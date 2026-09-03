Oroscopo di Branko del 4 settembre: fase vincente per il Leone

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Secondo l’oroscopo di Branko del 4 settembre, i nativi dell’Ariete devono affrontare un momento di rallentamento in amore e di forte nervosismo nel lavoro e nella salute, ma troveranno un netto recupero di fortuna e occasioni a partire da sabato 5 settembre. I nati sotto il segno del Leone vivono una fase positiva e vincente, con ottimi affari grazie all’appoggio di Giove, ma devono evitare un’eccessiva ostinazione nei sentimenti prima di incontrare i primi ostacoli venerdì 11 settembre. Gli individui del Sagittario si sentono protetti e pronti a rischiare grazie a Giove, ritrovando spirito d’avventura e fascino, mentre una Luna movimentata favorisce la nascita di amori insoliti.

Oroscopo di venerdì 4 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore ti tocca rallentare per via di Venere in aspetto contrario, mentre Marte ti regala un nervosismo che pesa su lavoro e salute. Ma non temere: da sabato 5 settembre la Luna si allea con Saturno e Giove. Si apre una finestra fortunata e il telefono tornerà a squillare!

Toro – Amore a gonfie vele! Che tu abbia una storia fresca o un legame storico, tutto scorre a meraviglia. Giovedì 10 schiva le liti su soldi o parenti: inutile impuntarti, la matassa si sbroglierà da sola anche grazie alla carica di Marte.

Gemelli – La Luna storta ti mette di traverso, proprio ora che devi stare dietro a tutti: casa, partner e colleghi. Ogni piccolo fastidio ti stanca pure fisicamente, quindi frena. In amore spazza via i dubbi: serve assoluta sincerità.

Cancro – Saturno ti rema contro, ma tu devi puntare all’ottimismo! Se Plutone rispolvera questioni di soldi ed eredità, Marte ti accende la passione insieme a Venere. Stai pensando di cambiare aria al lavoro? È l’ora di buttarti.

Branko e l’oroscopo del giorno 4 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Strada spianata ancora per un po’: il primo vero ostacolo arriva solo venerdì 11 settembre. Con Giove dalla tua parte ti senti imbattibile, ma evita di voler vincere a tutti i costi, specie con chi ami. Affari al top!

Vergine – Venerdì 11 settembre la Luna Nuova vi invita a fare il punto della situazione. Rivedi traguardi e priorità per i prossimi mesi puntando tutto sul tuo modo di comunicare. C’è aria di nuovi incontri e il weekend promette scintille in amore.

Bilancia – Goditi pienamente questa Venere in Ariete, perché da venerdì 11 settembre in testa avrai solo la carriera. Cerchi un’intesa profonda con il partner e l’asse Giove-Venere potrebbe persino regalarti un piccolo prodigio del cuore.

Scorpione – Ti assale una dolce nostalgia del passato, ma non farti incastrare dai ricordi. Impara a guardare il presente con occhi puliti: le stelle indicano la rotta giusta e Marte ti invita a fare le valigie per un viaggio rigenerante.

Previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 4 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il cielo non è perfetto, ma con Giove protettore non hai paura di rischiare. Ritrovi la solita fame di avventura e quella simpatia che conquista chiunque. La Luna di questa giornata porta qualche scossone, ideale per far nascere amori fuori dal comune.

Capricorno – Approfitta del momento per chiudere la lista delle cose da fare. Mercurio ti rende velocissimo, anche se soci e colleghi sembrano darti contro. Liberati della burocrazia: venerdì 11 settembre l’amore viene a bussare.

Acquario – Giove in Scorpione ti scombussola, ma questa tensione ti serve a fare pulizia di ciò che ha perso senso. La Luna favorisce contatti preziosi, mentre in amore ti scopri insolitamente geloso: frena l’ossessione o prendi una decisione netta.

Pesci – La Luna in Bilancia accende i riflettori sulla casa: potrebbero servire coraggio e prudenza per gestire qualche grattacapo con i figli. In campo sentimentale, invece, via libera ai desideri più nascosti. L’oroscopo di Branko ti consiglia di dare un taglio netto a pettegolezzi e gelosie di poco conto.