Gladiator-Manfredonia, info biglietti
In vista della prima trasferta di campionato in programma domenica 6 settembre 2026 alle ore 16:00, il Manfredonia Calcio 1932 rende note tutte le informazioni utili per i sostenitori biancocelesti che seguiranno la squadra nella sfida contro il Gladiator 1924, valevole per il campionato nazionale di Serie D – Girone H.
Il match si disputerà presso lo Stadio Comunale “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere (CE). La società di casa ha stabilito che i titoli di accesso per il settore riservato alla tifoseria ospite saranno acquistabili direttamente presso il botteghino dello stadio dedicato agli ospiti, attivo a partire dalle ore antecedenti il fischio d’inizio della gara.
Il costo del singolo tagliando è fissato alla tariffa unica di 10 euro.
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