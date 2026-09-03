Benedetta Rossi torna a casa con le figlie: il ritorno in Italia commuove tutti

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Il viaggio più importante della vita di Benedetta Rossi e di suo marito Marco Gentili è finalmente arrivato a destinazione. Dopo settimane in Costa Rica, la coppia è tornata a casa con le loro due figlie adottive, Natacha e Sharlyn, di 10 e 9 anni. L’annuncio è arrivato sui social con una foto simbolica: le mani delle bambine intrecciate a quelle dei genitori e la zampa di Cloud, il cane di famiglia. Ma com’è stato il rientro? Quali emozioni sta vivendo Benedetta? E come sta iniziando la nuova quotidianità della famiglia?

Il ritorno a casa di Benedetta: “Avevamo bisogno della nostra quotidianità”

Dopo il lungo viaggio, Benedetta Rossi è riapparsa su Instagram con un video semplice, autentico, pieno di emozione. Occhi lucidi, voce rotta, sorriso che non riesce a trattenere. «Siamo tornati a casa, alla quotidianità. Ne avevo bisogno. Stiamo bene, siamo molto felici», ha raccontato ai suoi follower.

La casa, che per anni è stata il cuore dei suoi contenuti, oggi è il luogo dove la famiglia si sta ricostruendo passo dopo passo. Marco, ha spiegato Benedetta, è già uscito con le bambine per fare la spesa: un gesto normale, ma che per loro è una scoperta. «Sono curiose, vogliono conoscere tutto: i luoghi, le persone, la vita che li aspetta. Sono consapevoli di ciò che sta accadendo e questo ci aiuta molto», ha detto la food blogger.

Il rientro è un vortice di prime volte: per le bambine, che stanno entrando in un mondo nuovo; per Benedetta e Marco, che stanno imparando a essere genitori in un contesto completamente diverso da quello immaginato.

“È un lavoro di squadra”: emozioni, lacrime e nuove abitudini

Benedetta non ha nascosto la commozione: «Siamo nel pieno del turbinio delle emozioni. Tantissime prime volte per loro e per noi.»

La coppia sta affrontando questo momento con delicatezza, cercando di aiutare le bambine a elaborare ciò che stanno vivendo. «Con calma vi racconteremo tutto. Ora stiamo aiutando le bimbe a processare le emozioni. È un lavoro di squadra», ha spiegato.

E poi c’è stato un momento che i fan aspettavano: l’incontro con Cloud, il cane di famiglia. «È andata benissimo. Le ha guardate, poi annusate, e loro hanno iniziato a coccolarlo. È scattato l’amore. Lo hanno chiamato “il nostro fratello peloso”.»

Un dettaglio tenerissimo che racconta quanto velocemente si stia creando un legame.

Il desiderio di diventare genitori e il percorso che li ha portati fin qui

Per anni Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno parlato con discrezione del loro desiderio di diventare genitori. Non era un sogno urlato, ma un pensiero che li ha accompagnati nel tempo. «I figli non sono arrivati, ma abbiamo continuato a vivere, a costruire, a sperare», aveva raccontato Marco in passato.

Quel desiderio, che sembrava lontano, è diventato realtà grazie all’adozione. Più di un mese fa Benedetta aveva annunciato la partenza per la Costa Rica, definendola “il viaggio più bello della nostra vita”. E pochi giorni fa, la presentazione delle bambine: «Non esistono parole per descrivere l’emozione del primo incontro. Le nostre figlie sono piene di luce e voglia di vivere.»

Ora la famiglia è finalmente al completo, pronta a scrivere un nuovo capitolo fatto di normalità, scoperte, abbracci e quotidianità condivisa.