Oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: il Toro è il dominatore assoluto

L’oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 febbraio 2026 si preannuncia come un passaggio astrologico di fondamentale importanza, segnato dalla transizione verso la celebrazione dell’amore e della stabilità. In questo periodo, il cielo si tingerà di sfumature intense: se da un lato il Sole continua il suo viaggio nel segno dell’Acquario, spingendoci verso l’innovazione e il progresso collettivo, dall’altro la presenza di pianeti lenti in segni di Terra suggerisce la necessità di costruire basi solide per il futuro. Sarà una settimana caratterizzata da un dualismo affascinante: la voglia di libertà si scontrerà e si intreccerà con il bisogno di sicurezza materiale e affettiva.

In questo scenario astrale così dinamico, i tre segni che godranno maggiormente del favore delle stelle sono il Toro, il Leone e il Cancro. Questi segni riusciranno a capitalizzare al meglio le energie planetarie, trasformando le sfide in opportunità e i dubbi in certezze incrollabili. Mentre l’Acquario detterà il ritmo del cambiamento, il Toro sarà il porto sicuro verso cui approderanno i successi più significativi.

Oroscopo della settimana da lunedì 9 a domenica 15 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: Toro super fortunato, nubi passeggere per i Gemelli

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 5. Parola chiave: rallentamento sociale e bisogno di chiarezza, monitorate attentamente le finanze per evitare acquisti impulsivi. In questa settimana di metà febbraio, avvertirete una strana sensazione di stasi che mal si concilia con la vostra natura dinamica. Vivrete un rallentamento sociale che vi farà sentire quasi isolati, come se il mondo intorno a voi parlasse una lingua diversa. Sarà fondamentale che cerchiate il bisogno di chiarezza dentro voi stessi prima di pretenderla dagli altri. Non forzerete la mano nelle discussioni pubbliche: il rischio di essere fraintesi sarà altissimo. Inoltre, dovrete monitorare attentamente le finanze; la vostra proverbiale curiosità potrebbe trasformarsi in una trappola consumistica. Eviterete gli acquisti impulsivi dettati dalla noia, perché il portafoglio potrebbe risentirne pesantemente nel lungo periodo. Rifletterete invece su ciò che conta davvero, usando questo tempo meno “social” per riordinare i vostri pensieri più intimi e le vostre priorità professionali.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: ricerca di equilibrio e diplomazia necessaria, affidatevi all’istinto in amore invece di soppesare troppo. Settimana di transizione per voi, amici della Bilancia, in cui la vostra naturale ricerca di equilibrio diventerà un lavoro a tempo pieno. Vi troverete spesso nel ruolo di arbitri in dispute che non vi appartengono direttamente, ma la vostra diplomazia necessaria permetterà di mantenere la pace sia in ufficio che in famiglia. Tuttavia, questa costante mediazione vi prosciugherà le energie. Il cielo vi suggerisce un cambio di rotta drastico nel privato: in amore, smetterete di fare liste di pro e contro. Vi affiderete all’istinto invece di soppesare ogni singola parola del partner. Lascerete che sia il cuore a guidare le vostre azioni, scoprendo che la spontaneità è l’unico vero rimedio all’indecisione che spesso vi attanaglia. Non cercherete la perfezione, ma la verità dei sentimenti.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: voglia di cambiamento ed espansione, bilanciate il rischio con dati concreti e non trascurate la famiglia. Sentirete un forte richiamo verso l’ignoto, una voglia di cambiamento che vi renderà irrequieti sotto il peso della routine quotidiana. Guarderete verso nuovi orizzonti di espansione, sognando viaggi o nuovi progetti lavorativi ambiziosi. Le stelle, però, vi chiederanno prudenza: non vi lancerete nel vuoto senza paracadute. Bilancerete il rischio calcolato con l’analisi di dati concreti, evitando di inseguire chimere prive di fondamento. Nel frattempo, non trascurerete la famiglia; i vostri cari avranno bisogno della vostra presenza calorosa e non solo della vostra immagine proiettata verso il futuro. Troverete il modo di includere chi amate nei vostri sogni di gloria, rendendoli partecipi delle vostre visioni. La vostra energia sarà contagiosa, ma dovrà essere canalizzata con saggezza.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 6. Parola chiave: sensibilità e creatività fluida, usate la mediazione sul lavoro e ascoltate i messaggi dei vostri sogni. Vi muoverete in una dimensione quasi onirica durante questi giorni. La vostra sensibilità sarà ai massimi storici, permettendovi di percepire sfumature che sfuggono agli altri. Userete questa creatività fluida per risolvere problemi che sembravano insormontabili, ma dovrete fare i conti con una realtà materiale che vi richiederà concretezza. Sul lavoro, non cercherete lo scontro frontale ma userete la mediazione come arma vincente per appianare le divergenze tra colleghi. Di notte, ascolterete con estrema attenzione i messaggi dei vostri sogni: l’inconscio vi invierà segnali preziosi su come muovervi in una situazione sentimentale ambigua. Manterrete i piedi per terra mentre la testa sfiora le nuvole, trovando un compromesso accettabile tra dovere e desiderio.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: dinamismo e soluzioni in arrivo, ma gestite i malintesi con calma olimpica e pazienza. Le vostre giornate saranno caratterizzate da un dinamismo travolgente che vi permetterà di smaltire una mole incredibile di lavoro. Vedrete finalmente le soluzioni in arrivo per quei problemi burocratici o legali che vi trascinate dal mese scorso. Tuttavia, Marte in aspetto dissonante potrebbe rendervi troppo diretti. Gestirete i possibili malintesi con una calma olimpica che lascerà tutti di stucco; non risponderete alle provocazioni ma userete la logica per smontare le critiche. La vostra pazienza sarà messa alla prova soprattutto a metà settimana, ma ne uscirete vincitori. In amore, la passione non mancherà, a patto che non cerchiate di dominare il partner con troppa irruenza. Imparerete a guidare senza imporre, ottenendo risultati sorprendenti.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: ordine metodico e precisione risolutiva, i rapporti basati su stima e valori profondi si consolidano. Per voi si prospetta una settimana di grande operatività. Applicherete un ordine metodico a ogni aspetto della vostra vita, dalla gestione del budget domestico alla pianificazione delle attività lavorative. Questa vostra precisione risolutiva vi renderà indispensabili agli occhi di superiori e collaboratori. Non vi perderete in chiacchiere inutili, puntando dritto all’obiettivo. Sul piano degli affetti, vivrete una fase di stabilizzazione: i rapporti basati sulla stima e sui valori profondi si consolideranno ulteriormente, regalandovi una sensazione di sicurezza che vi mancava da tempo. Sarete meno critici verso voi stessi e verso gli altri, accettando che non tutto debba essere perfetto per essere funzionale. Un piccolo successo economico vi farà sorridere a fine settimana.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 7. Parola chiave: intuizione profonda e rigenerazione, canalizzate la passione in modo costruttivo evitando rigidità. Il vostro magnetismo sarà irresistibile in questi giorni. Sfrutterete un’intuizione profonda per anticipare le mosse degli avversari o per capire i bisogni inespressi del partner. Sarete in una fase di rigenerazione interiore che vi porterà a chiudere con il passato e a guardare al futuro con occhi nuovi. Canalizzerete la vostra leggendaria passione in modo costruttivo, dedicandovi a un hobby o a un progetto creativo che vi sta a cuore. Eviterete però le rigidità mentali: non tutto è bianco o nero, e imparare a navigare nelle sfumature di grigio vi renderà molto più sereni. La vostra forza di volontà sarà il motore di ogni vostro successo, ma dovrete imparare a concedervi anche dei momenti di puro relax senza sentirvi in colpa.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 7. Parola chiave: originalità e innovazione stimolante, cercate di non accumulare troppa tensione nervosa. Essendo nel pieno della vostra stagione, vi sentirete carichi di idee rivoluzionarie. Metterete in campo tutta la vostra originalità per cambiare le regole del gioco nel vostro ambiente lavorativo. Sarà una settimana di innovazione stimolante, dove ogni incontro potrà trasformarsi in un’opportunità di crescita intellettuale. Tuttavia, la troppa carne al fuoco potrebbe crearvi qualche grattacapo: cercherete di non accumulare troppa tensione nervosa. Il rischio è quello di arrivare a sera con la mente che corre ancora a mille all’ora, impedendovi di riposare correttamente. Dedicherete del tempo all’attività fisica o alla meditazione per scaricare l’eccesso di energia psichica. In amore, sarete imprevedibili e affascinanti, capaci di sorprendere chi vi sta accanto con gesti fuori dal comune.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8. Parola chiave: equilibrio nel rifugio domestico e dolcezza in amore, la costanza nel lavoro verrà premiata. Vi sentirete finalmente protetti dalle turbolenze esterne. Troverete un perfetto equilibrio nel rifugio domestico, trasformando la vostra casa in un’oasi di pace e serenità. Questa stabilità interiore si rifletterà positivamente sul rapporto di coppia, dove riscoprirete una dolcezza in amore che sembrava assopita. Sarete premurosi e attenti, capaci di ascoltare e accogliere. Anche sul fronte professionale le notizie saranno ottime: la vostra costanza nel lavoro verrà finalmente premiata con un riconoscimento ufficiale o un piccolo aumento di responsabilità. Non avrete bisogno di alzare la voce per farvi valere, perché la qualità dei vostri risultati parlerà per voi. È il momento ideale per pianificare un investimento legato all’abitazione.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 8. Parola chiave: scalata inarrestabile e pianificazione ferrea, la vostra concretezza offre stabilità e sicurezza ai propri cari. Niente potrà fermarvi in questa settimana che vi vede protagonisti di una vera e propria scalata inarrestabile. Grazie a una pianificazione ferrea, riuscirete a incastrare ogni impegno senza trascurare nulla. Sarete un punto di riferimento fondamentale per chi vi circonda; la vostra concretezza offrirà una stabilità e una sicurezza impagabili ai vostri cari. Non vi lascerete distrarre da chiacchiere inutili e andrete dritti al punto, ottenendo il massimo con il minimo sforzo. Anche se apparirete un po’ severi, chi vi conosce sa che dietro quella corazza batte un cuore d’oro che si preoccupa del benessere di tutti. Sarete i leader silenziosi di cui il vostro gruppo ha bisogno, guidando con l’esempio più che con le parole.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 9. Parola chiave: determinazione e successi professionali, ma evitate di essere autoritari e controllate la tentazione di ostentare. Brillerete come non mai sotto le luci della ribalta. La vostra determinazione vi porterà a tagliare traguardi ambiziosi, assicurandovi dei successi professionali di grande rilievo. Sarete carismatici e convincenti, capaci di trascinare il team verso la vittoria. Tuttavia, le stelle vi lanciano un monito: eviterete di essere troppo autoritari con chi non riesce a tenere il vostro passo. La magnanimità sarà la vostra vera forza. Inoltre, controllerete la tentazione di ostentare i vostri risultati; la vera regalità non ha bisogno di essere gridata ai quattro venti. In amore, vivrete momenti di grande intensità, sentendovi ammirati e desiderati come piace a voi. Sarà una settimana in cui vi sentirete padroni del vostro destino, pronti a ruggire al mondo la vostra felicità.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 10. Parola chiave: stabilità economica e armonia familiare, ogni azione quotidiana è accompagnata dalla gioia di vivere. Siete voi i dominatori assoluti di questa settimana! Il cielo vi sorride con una benevolenza rara, regalandovi una stabilità economica che vi permetterà di guardare al futuro con estremo ottimismo. Non ci saranno imprevisti finanziari all’orizzonte, anzi, potrebbero arrivare entrate inaspettate. Questa serenità materiale si rifletterà in un’armonia familiare perfetta: le incomprensioni del passato svaniranno, lasciando spazio a un clima di complicità e affetto profondo. Vi sentirete in pace con il mondo e ogni vostra azione quotidiana sarà accompagnata da una profonda gioia di vivere. Assaporerete ogni piacere, dalla buona tavola alle piccole attenzioni del partner, con una gratitudine nuova. Sarete il pilastro su cui tutti si appoggeranno, emanando una luce di calma e prosperità che contagerà chiunque vi incontrerà.