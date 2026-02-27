Oroscopo Branko, le previsioni astrologiche di marzo 2026: Venere in Ariete, mese di passione per Cancro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marzo, secondo l’oroscopo di Branko tratto dal settimanale ‘Chi‘ dice che il mese entra in scena come un direttore d’orchestra impaziente: alza la bacchetta e chiama tutti a raccolta. La natura cambia pelle e anche i segni dello zodiaco sono incoraggiati a fare lo stesso. I pianeti si muovono con decisione, accendendo desideri, riportando alla luce questioni lasciate in sospeso e chiedendo scelte più mature. L’equinozio segna un punto di svolta, un vero spartiacque tra ciò che è stato e ciò che sta per nascere. Alcuni segni sentiranno il vento alle spalle, altri dovranno regolare meglio le vele, ma per tutti marzo rappresenta un laboratorio di crescita, passione e consapevolezza.

Branko, oroscopo marzo: dall’Ariete al Cancro

Ariete – La primavera vi tende la mano con un dono prezioso: dal 6 Venere entra nel vostro segno e ammorbidisce la severità di Saturno, che vi invita a riflettere prima di agire d’istinto. All’inizio del mese Sole e Mercurio restano in posizione arretrata, suggerendo prudenza e una revisione delle priorità. Anche Marte, dal 2, si colloca alle vostre spalle: non è un ostacolo, piuttosto una cintura di sicurezza contro scelte affrettate o illusioni alimentate da Nettuno. Emergerà una sensibilità più delicata del solito, quasi sorprendente per voi, che renderà il vostro fascino più sottile e penetrante. Intorno all’equinozio si apre ufficialmente la stagione del vostro compleanno: il Sole torna protagonista e scioglie molte incertezze. Ritrovate slancio, ma con maggiore saggezza.

Toro – Marzo vi accoglie con un’energia solida e appagante. Dal 2 Marte smette di crearvi tensioni e restituisce vigore alla sfera sentimentale, riaccendendo desiderio e complicità. Fino all’equinozio il cielo è generoso, vi regala incontri interessanti e una bella armonia tra corpo e mente. Dopo il 20 iniziate a percepire il lento riassetto dei pianeti più importanti, che vi chiedono un salto evolutivo. Non tutto sarà semplice, ma ogni sfida rappresenta un allenamento per il futuro. Il mese si chiude con una nota felice: dal 30 Venere entra nel vostro segno, pronta a proteggere amore e autostima. Un finale che ha il sapore di una promessa mantenuta.

Gemelli – Marzo vi mette alla prova sul piano mentale. Mercurio continua a stimolare riflessioni complesse e, dal 2, anche Marte si unisce a questa zona delicata del cielo. L’eclissi dei primi giorni può riguardare una questione familiare o domestica, ma non è il caso di allarmarsi. Avete alle spalle un lungo periodo di crescita che vi ha resi più forti e lucidi. Saprete affrontare ogni difficoltà con intelligenza e con l’appoggio di amicizie sincere. In amore l’aria cambia dal 6, quando Venere in Ariete favorisce incontri vivaci e leggeri. Anche le finanze mostrano segnali incoraggianti verso la fine del mese.

Cancro – Marzo vi chiede equilibrio tra ambizione e sentimento. Dal 6 Venere si sposta in Ariete, accendendo il settore delle responsabilità e mettendo alla prova il vostro bisogno di sicurezza. Da un lato avvertite una spinta forte ad agire, dall’altro desiderate proteggere la vostra dimensione emotiva. Mercurio unito a Giove vi regala lucidità e apertura mentale. È un periodo favorevole per viaggi, progetti internazionali e nuove collaborazioni. Controllate con attenzione le questioni fiscali o legali, perché ora avete la mente giusta per sistemare tutto. In amore il cuore vive un’altalena intensa, tra attrazione e mistero. Passione pura.

Previsioni astrologiche di Branko di marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone – Il mese parte con una liberazione: dal 2 Marte non vi provoca più attriti e si posiziona in un settore che accende sensualità e profondità. Dal 6 anche Venere in Ariete promette emozioni vivaci. Nelle coppie stabili potrebbero emergere discussioni legate a denaro o beni condivisi, ma il dialogo resta la chiave. Mercurio favorisce il confronto e aiuta a trovare soluzioni equilibrate. Dopo l’equinozio la passione si intensifica ulteriormente, come un fuoco che trova nuovo ossigeno. Marzo vi restituisce entusiasmo.

Vergine – È un mese movimentato, soprattutto nella prima parte. Le opposizioni vi rendono più suscettibili e Marte, dal 2, può accentuare tensioni nei rapporti. Vi sentite più stanchi del solito, forse perché avete retto a lungo pressioni importanti. L’invito è chiaro: curate il corpo e alleggerite la mente. Dal 6 l’amore torna a sorridere, e dopo l’equinozio percepite un miglioramento generale. Le sfide non mancano, ma avete gli strumenti per superarle. Serve disciplina, ma anche gentilezza verso voi stessi.

Bilancia – Il lavoro richiede concentrazione, soprattutto nei primi giorni del mese. Conviene agire con decisione entro il 5. Dal 6 Venere entra in Ariete e sposta l’attenzione sulle relazioni importanti. Matrimonio, collaborazioni e associazioni vengono messi sotto la lente. Saturno chiede concretezza, mentre Nettuno potrebbe creare aspettative poco realistiche. È il momento di distinguere ciò che è solido da ciò che è solo un’illusione. Le relazioni che superano questo esame diventeranno più forti e autentiche.

Scorpione – Marzo vi avvolge con un’energia intensa e protettiva. Mercurio vi sostiene per tutto il mese, accompagnato da Marte dal 2 e dal Sole fino all’equinozio. L’amore è protagonista, alimentato da una passione che si risveglia con decisione. Anche la salute beneficia del nuovo assetto di Marte, aiutandovi a recuperare vigore. Il lavoro richiede impegno costante e senso pratico, ma avete intuito e determinazione per raggiungere gli obiettivi. È un mese fertile, in tutti i sensi.

L’oroscopo di Branko del mese di marzo 2026: dal Sagittario al Pesci

Sagittario – Avete voglia di leggerezza, ma marzo vi chiede ancora prudenza. Le questioni familiari o domestiche possono creare tensioni, soprattutto nei primi giorni. Alcune date risultano più delicate e richiedono sangue freddo. La buona notizia arriva dall’amore: dal 6 Venere vi protegge e addolcisce anche le situazioni più tese. Intorno all’equinozio o negli ultimi giorni del mese può entrare nella vostra vita una persona significativa. Tenete il cuore aperto.

Capricorno – Fino all’equinozio il cielo vi sostiene con discrezione. Dal 2 Marte aggiunge energia alle vostre iniziative e favorisce decisioni rapide. Quando Venere si sposta in Ariete, il clima resta positivo, anche se in famiglia qualcuno potrebbe mostrarsi più esigente. Gli affari procedono con buon ritmo, purché rispettiate regole e scadenze. Dopo il 20 l’energia dell’Ariete può risultare più pressante, chiedendovi pazienza e diplomazia. Le relazioni restano comunque un punto di forza.

Acquario – Non avete opposizioni rilevanti e questo vi consente di avanzare con sicurezza. È il momento di intensificare gli sforzi, sia nel lavoro sia nella vita privata. Mercurio vi concede tempo per sviluppare idee e progetti con calma e lungimiranza. Dal 6 Venere ravviva l’ambiente sociale e sentimentale. Un incontro interessante può avvenire durante uno spostamento o un viaggio. Marzo vi restituisce curiosità e desiderio di condividere.

Pesci – Il mese del vostro compleanno vibra in armonia con la vostra natura sensibile. Mercurio prosegue la sua lunga permanenza nel segno, potenziando creatività, intuito e capacità comunicativa. È un periodo produttivo, in cui potete trasformare idee in progetti concreti. Nettuno ispira, Saturno seleziona e mette ordine, aiutandovi a costruire su basi solide. Anche se Venere non sempre vi dedica tutta l’attenzione che desiderate, l’amore non manca. Marzo vi invita a credere nel vostro talento e a dare forma ai sogni con coraggio e realismo.