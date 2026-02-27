Branko oroscopo settimanale 2-8 marzo 2026 e classifica stelle: Pesci il migliore del periodo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Branko rilascia l’oroscopo settimanale. La prima settimana di marzo si apre come una porta socchiusa su un corridoio pieno di possibilità. I movimenti planetari concentrano energie intense nel segno dei Pesci, creando un clima emotivo profondo, a tratti inquieto, ma anche straordinariamente fertile per chi desidera cambiare passo. Non è una fase da vivere in superficie: richiede ascolto interiore, scelte ponderate e il coraggio di riconoscere ciò che davvero conta. La Luna piena di martedì 3, accompagnata da un’eclissi, accende riflettori su salute, relazioni e dinamiche familiari, invitando tutti i segni a maggiore consapevolezza. Di seguito, l’oroscopo di Branko della settimana dal 2 all’8 marzo 2026. LEGGI ANCHE: L’oroscopo di Branko del mese di marzo 2026

Oroscopo Branko, la settimana fino all’8 marzo dall’Ariete al Cancro

Ariete ⭐⭐⭐⭐ Da lunedì 2 Marte si sposta alle vostre spalle e raggiunge Sole, Venere e Mercurio. Non si tratta di un passaggio ostile, ma vi chiede introspezione. Per valorizzare al meglio il sostegno di Saturno e Nettuno avete bisogno di silenzio, di tempo per ascoltare le vostre vere esigenze. Martedì 3 potreste avvertire un calo fisico, con la Luna piena in eclisse nel settore della salute: concedetevi riposo, dormite di più, rallentate senza sensi di colpa. In amore è il momento della maturità. Le passioni improvvise vi attirano, ma ora i sentimenti solidi offrono una soddisfazione più profonda e duratura. Incontro sì: Vergine, presenza rassicurante e complice. Con Leone meglio evitare orgogli feriti.

Toro ⭐⭐⭐⭐⭐ Lunedì 2 segna la fine di una tensione che vi ha accompagnato nelle ultime settimane. Marte torna a sostenervi e l’energia vitale riprende vigore. Martedì 3 la Luna piena illumina il vostro cielo dell’amore: i sentimenti sbocciano con naturalezza e una relazione può iniziare o rafforzarsi con basi più sincere. Nel lavoro le collaborazioni diventano decisive. Accettate un viaggio o una proposta fuori sede anche se vi sembra scomoda: potrebbe aprire porte inaspettate. Marte aiuta anche a recuperare benessere fisico dopo piccoli disturbi trascinati nei mesi scorsi. Incontro sì: Pesci, un mix di eros e sentimento. Cancro, intesa sempre più profonda.

Gemelli ⭐⭐⭐ Saturno e Nettuno proteggono il vostro percorso professionale, mentre Plutone vi spinge verso nuovi orizzonti e viaggi. Tuttavia la stagione dei Pesci può aumentare il nervosismo. Con Mercurio retrogrado e Marte che da lunedì 2 si unisce a Sole e Venere, è fondamentale evitare scontri diretti con superiori o figure autoritarie. Non vale la pena compromettere serenità e salute per una questione di principio. Martedì 3 la Luna piena invita alla prudenza, soprattutto nei confronti di una donna della famiglia che potrebbe aver bisogno di attenzione. Incontro sì: Bilancia, fascino irresistibile. Ariete, complicità totale.

Cancro ⭐⭐⭐⭐ Cercate un amore lontano, intenso, quasi tempestoso, ma la Luna vi accompagna in un percorso di chiarimento interiore. Martedì 3, quando diventa piena, potrebbe farvi intuire che la persona giusta è più vicina di quanto pensiate. Da lunedì 2 Marte accende desiderio di avventura e rafforza le vostre ambizioni. Giove nel segno vi sostiene ancora: sfruttate questa spinta per costruire qualcosa di importante, senza timori. Incontro sì: Toro, affidabile e presente. Sagittario, passione da viaggio senza confini.

Le previsioni astrologiche di Branko 2-8 marzo dal Leone allo Scorpione

Leone ⭐⭐⭐⭐Le energie della settimana vi conducono in territori interiori poco esplorati. Vi considerate razionali e determinati, ma ora emergono emozioni profonde che chiedono spazio. Lunedì 2 Marte si unisce a Sole, Mercurio e Venere nel settore più nascosto del vostro cielo: le domande sull’amore si fanno intense. Perché vi attrae proprio quella persona? Cosa cercate davvero? Lasciate che sia il sentimento a guidarvi fuori dal labirinto delle esitazioni. Incontro sì: Gemelli, scintilla immediata. Scorpione, attrazione magnetica.

Vergine ⭐⭐⭐È preferibile chiudere gli impegni più pesanti entro il fine settimana, perché da lunedì 2 Marte si unisce a Sole, Mercurio e Venere in opposizione dal segno dei Pesci. Le tensioni possono nascere per motivi banali, specialmente nella vita di coppia. Invece di alimentare discussioni, dedicatevi a ciò che vi rilassa: un hobby, una passeggiata, un piccolo regalo per voi stessi. Martedì 3 la Luna piena richiede prudenza, soprattutto per le donne in gravidanza. Incontro sì: Scorpione, passione avvolgente. Gemelli, dolce leggerezza notturna.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐La passionalità cresce e chiede di essere espressa. Da lunedì 2 Marte si sposta nel settore della salute: è il momento ideale per controlli rimandati, analisi, visite mediche. Prevenire ora vi permetterà di affrontare la primavera con energia e tranquillità. Martedì 3 potreste avvertire timori immotivati legati al benessere: mantenete la calma e affidatevi ai fatti. Incontro sì: Sagittario, vento di libertà. Pesci, tenerezza senza limiti.

Scorpione ⭐⭐⭐⭐⭐ Lunedì 2 nasce un’onda potente: Marte raggiunge Sole, Mercurio e Venere in Pesci, segno a voi affine. Il vostro fascino diventa travolgente, quasi ipnotico. Non siete solo voi a essere coinvolti, ma chiunque vi stia vicino. Anche chi in passato vi aveva negato attenzione potrebbe tornare sui propri passi. Creatività straordinaria per gli artisti del segno. Martedì 3 dedicate tempo a un amico in difficoltà. Incontro sì: Capricorno, amore improvviso. Ariete, passione ardente.

L’oroscopo settimanale di Branko, dal Sagittario al Pesci

Sagittario ⭐⭐⭐Il clima è nervoso, soprattutto in famiglia. Martedì 3 la Luna piena in eclisse invita a non alimentare conflitti domestici che potrebbero ripercuotersi sulla carriera. Avete superato ostacoli ben più complessi: ora che Saturno non vi ostacola più, non lasciatevi bloccare da tensioni passeggere. Mercurio retrogrado può confondere le idee, ma con calma e disciplina ritroverete lucidità. Incontro sì: Acquario, entusiasmo contagioso. Leone, amore senza misura.

Capricorno ⭐⭐⭐⭐⭐Con tanti pianeti veloci in Pesci e l’arrivo di Marte lunedì 2, la settimana si fa dinamica. Saturno e Nettuno nel settore familiare richiedono responsabilità, ma voi sapete gestirle con pragmatismo. Trovate soluzioni equilibrate anche quando occorre rinunciare a qualcosa. Ispirazione particolare per chi scrive o comunica: sensibilità e profondità vi rendono convincenti. L’amore è più vicino di quanto immaginiate. Incontro sì: Acquario, raro e prezioso. Vergine, emozioni intense.

Acquario ⭐⭐⭐⭐⭐ Anche se Marte vi lascia lunedì 2, restano buone opportunità. Non ci sono influenze davvero negative, ma martedì 3 la Luna piena potrebbe creare ombre su una questione patrimoniale condivisa. Affrontatela con razionalità e spirito pratico. Non trascurate il romanticismo: lavoro e investimenti sono importanti, ma il cuore ha bisogno di attenzioni autentiche. Incontro sì: Cancro, delicatezza inattesa. Capricorno, sogni da costruire insieme.

Pesci ⭐⭐⭐⭐⭐ Lunedì 2 Marte entra nel vostro segno, accendendo energia e sensualità. Non affascinate solo per dolcezza, ma per una forza magnetica concreta e palpabile. Una persona desiderata da tempo può finalmente avvicinarsi, e le relazioni che nascono ora hanno basi solide. La sfera professionale riceve stimoli favorevoli. Martedì 3, con la Luna piena in eclisse, prudenza nelle questioni matrimoniali o associative. Incontro sì: Bilancia, amore tenerissimo. Toro, un legame che resiste a tutto.