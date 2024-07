Ordinanza comunale sulla movida, Ugo Galli: “Il copia-incolla produce effetti nefasti”

Le ordinanze sindacali in formato copia-incolla. Induce a riflettere il comunicato odierno,diffuso dal comitato per il centro storico malamovida.

Attraverso lo stesso, sono additate criticità,scaturenti dall’ordinanza sindacale 17 luglio 2024,n.4. Si tratta di incongruenze(vedi i molto vaghi concetti di normale tollerabilità delle emissioni sonore e di musica da allietamento),i quali non consentono i’equo contemperamento tra le lecite esigenze degli esercenti e dei legittimi diritti dei residenti all’interno delle aree centrali,impedendo,peraltro,in radice,le attività di controllo,comunque estremamente carenti.

A tal proposito,in innumerevoli circostanze, ho segnalato la necessità di pervenire all’approvazione di un rinnovato piano di zonizzazione acustica,da formularsi in recepimento delle più recenti normative ed orientamenti tecnici,così da garantire le aspettative delle due categorie di cittadini interessati.

Tuttavia,in disparte la considerazione esposta,risulta di già efficace un regolamento per la disciplina delle attività rumorose,il quale prevede la suddivisione del territorio comunale in zone corrispondenti a cinque classi,con individuazione dei valori limite,in termini di sorgenti sonore,misurate con riferimento alla varie sequenze orarie.

Pertanto,si rivelerebbe sufficiente allegare alla singola segnalazione d’inizio attività la valutazione circa la propagazione del rumore prodotto(indicata dallo stesso regolamento),per consentire,in maniera molto più agevole,il conseguimento degli obiettivi citati,perseguiti,rispettivamente,dai titolari di attività commerciali e dai cittadini residenti.

Ne consegue che gli atti redatti(dagli uffici comunali) e sottoscritti(dal sindaco),conformemente alla non esaltante ed efficace tecnica del copia-incolla,producono gli effetti nefasti,di cui all’ordinanza 17 luglio 2024,n.4 e non rendono affatto in buon servizio alla COMUNITÀ TUTTA.

Ugo Galli Consigliere di Manfredonia