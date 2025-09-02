Operaio barese trovato morto sulla spiaggia di Cannes: aveva 26 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vittima è Francesco Silecchia, un ragazzo originario di Bari e padre di una bambina di 4 anni:, secondo le ricostruzioni, il giovane operaio era arrivato in Francia il 28 agosto e, dopo aver fatto il check-in in albergo, era uscito dalla sua stanza.

Da quel momento, di lui non si era saputo più nulla per ore: il cellulare risultava spento e i contatti con la famiglia si interruppero bruscamente. L’allarmismo generale spinse alle intense ricerche fino al ritrovamento del cadavere sulla battigia nelle prime ore del 29 Agosto.

I primi accertamenti del caso rivelano che Silecchia sarebbe morto a causa di un infarto, ma attraverso l’autopsia e i risultati degli esami istologici/ tossicologici si potranno scacciare tutti i dubbi.

Nelle scorse ore i familiari sono arrivati in Francia per completare le operazioni di riconoscimento del corpo, ma solo dopo l’autopsia verrà dato il nullaosta per il rientro della salma in Italia.

Tanti i calorosi messaggi di cordoglio per il giovane sui social: “Fai buon viaggio amico mio, eri un ragazzo con un cuore grande e sempre con un sorriso stampato sulle labbra nonostante tutti gli ostacoli che la vita ti ha messo davanti“.