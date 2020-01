Open Fiber: “La fibra a Manfredonia coprirà 15mila abitazioni, Comparti compresi. Presto ripristino asfalto”

Sono ad un 1/3 del cronoprogramma i lavori di “Open Fiber” a Manfredonia, la tecnologia a portata di futuro che – come spiegato dalla società a “Ilsipontino.net” – consentirà il cablaggio di ultimissima generazione di 15mila unità immobiliari della città (compresa la Zona Comparti).

Partito lo scorso mese di agosto, con un investimento di 5, 5 milioni di euro (100% privato), il cantiere di Open Fiber si concluderà entro 18 mesi, ed attualmente raggiunge operativamente già 5mila utenze nelle Zone “Secondo Piano di Zona”, “Croce”, “Scaloria”, “Eurospin”, “Liceo Scientifico/Classico” e parte della “Sacra Famiglia”. Così Manfredonia entra tra le 270 città a livello nazionale (sette in Puglia: Bari, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto, Molfetta, Barletta, Corato) ad essere interessata da questa avveniristica infrastrutturazione.

Intanto, “Open Fiber” – assicura a “Ilsipontino.net”, che a stretto giro inizierà il ripristino del tappetino di asfalto lì dove i lavori sono già conclusi e così sarà per tutto il resto delle opere da cantierizzare previste dall’investimento. “Trattasi di un piccolo taglio 10 cm x 35 cm non invasivo per la stesura della fibra che, come da prassi, per almeno i trenta giorni successivi viene riempito con una malta ad hoc provvisoria. Questo è l’unico metodo per evitare cedimenti successivi”.

Ma chi è Open Fiber S.p.A.?

E’ una società costituita da Enel nel dicembre 2015 con l’obiettivo di realizzare l’installazione, la fornitura e l’esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica su tutto il territorio nazionale. Il piano di Open Fiber mira a garantire la copertura delle maggiori città italiane e il collegamento delle aree industriali, con l’obiettivo di realizzare una rete a banda ultra larga pervasiva ed efficiente per favorire il recupero di competitività del “Sistema Paese” e, in particolare, l’evoluzione verso “Industria 4.0”. Una rete capillare in grado di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Open Fiber non vende direttamente al cliente finale i servizi in fibra ottica, ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso (wholesale only), offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Il processo di realizzazione, gestione e manutenzione di una infrastruttura di rete in fibra ottica a banda ultra larga prevede come primo passo la firma di una convezione con i singoli comuni interessati. In questo accordo vengono definite modalità e tempi di lavoro (che possono differire a seconda del Comune), in modo da ridurre al massimo i disagi per i cittadini durante i lavori.

La rete ultraveloce Open Fiber è realizzata in modalità Fiber To The Home (FTTH), letteralmente “fibra fino a casa”. L’intera tratta dalla centrale all’abitazione del cliente è infatti in fibra ottica. Ciò consente di ottenere il massimo delle performance con velocità fino a 1 Gigabit al secondo (Gbps). Un servizio “a prova di futuro”, in grado di supportare tutte le potenzialità delle nuove tecnologie che arriveranno nei prossimi anni. La connessione a una rete fissa avviene attraverso la stesura di un cavo interrato che collega l’abitazione o l’azienda dell’utente al cosiddetto armadio ripartilinea, che a sua volta viene collegato alla centrale. Nel caso dell’ADSL i cavi utilizzati nelle due tratte sono interamente in rame, mentre con la tecnologia FTTC i due collegamenti sono uno in rame e l’altro in fibra ottica. Con FTTH i collegamenti sono interamente in fibra ottica, a vantaggio delle prestazioni che raggiungono livelli non raggiungibili con le reti in rame (ADSL) o fibra/rame (FTTC).

Maggiore affidabilità

Le connessioni in fibra ottica sono più stabili e produttive perché meno soggette a interruzioni e inconvenienti tecnici rispetto al rame, riducendo così i costi di manutenzione e garantendo un servizio di maggiore qualità per i clienti finali.

Performance elevate

Le reti in fibra ottica sono “ultra larghe”, come una strada a 100 corsie in cui è molto difficile trovare un ingorgo, e per questo le informazioni viaggiano più speditamente. Inoltre, con la fibra FTTH le velocità di accesso sono sempre garantite.

Maggiore efficienza

Le reti di telecomunicazioni del futuro (Next Generation Network – NGN) viaggiano su fibra ottica perché ciò consente una lunga durata dell’infrastruttura e una velocità di trasmissione sensibilmente più elevata rispetto alle tecnologie tradizionali.

Predisposizione a nuove tecnologie

La fibra ottica è l’unica soluzione “future proof” con una capacità trasmissiva che in futuro potrà arrivare fino a 40 Gbps. Attraverso la tecnologia FTTH, la fibra raggiunge direttamente le abitazioni garantendo la compatibilità con una rapida evoluzione dei servizi di rete.

Grazie alla connessione in fibra i territori interessati potranno essere più competitivi in diversi ambiti, dall’innovazione alle start up, dal telelavoro fino alla telemedicina. La diffusione della fibra ottica consentirà di accelerare il processo di digitalizzazione del Paese semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione, fra studenti, scuole e università aumentando la produttività e la competitività delle imprese e l’efficienza della P.A.