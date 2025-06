OPEN DAY del Summer Camp 2025 presso il Gabbiano Beach, scopri quanto si divertiranno i tuoi bambini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il prossimo 6 Giugno dalle 09.00 alle 12.00 Presso il Gabbiano Beach di Siponto si svolgerà l’OPEN Day del Summer Campo organizzato dalla SSD Atletica Manfredonia in collaborazione con il Gabbiano Beach che quest’anno giunge alla decima edizione del Summer Camp.

Dal 3 giugno al 30 agosto, presso il Gabbiano Beach, partirà il Summer Camp, per bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 12 anni. I partecipanti avranno a disposizione ampi spazi per le attività ludico-sportive, aree ombreggiate per la pausa merenda e per i vari laboratori creativi che si svolgeranno. Il campus multisport realizzato da animatori sportivi.

Per maggiori informazioni o prenotare il tuo posto, contattare il numero 339.4863497 (Lello) anche su whatsapp.