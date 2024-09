OnePlus 13: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo smartphone Android

L’attuale mercato della telefonia risulta particolarmente ricco di proposte adatte ad un pubblico altrettanto variegato. Se in passato gli smartphone risultavano prodotti di appannaggio di un numero limitato di utenti, oggi esistono proposte tanto accessibili quanto performanti. In uno scenario così ampio e colmo di innovazione, appare chiaro come i brand di punta possano essere accompagnati anche da marchi, in passato considerati di nicchia, che oggi offrono device particolarmente interessanti, in grado di appassionare anche gli addetti ai lavori e i più esperti del mondo degli smartphone. I prodotti a marchio OnePlus risultano essere, da qualche anno, tra i favoriti del pubblico e, l’annuncio di OnePlus 13 – visti i presupposti – non ha potuto non destare clamore tra le community di settore. Scopriamo, nelle prossime righe, tutto ciò che c’è da sapere sulla prossima release del marchio OnePlus che, come di consueto, sarà riservata prima al solo mercato cinese, per poi essere diffuso, con ogni probabilità, anche nel resto del mondo.

OnePlus 13: ecco cosa sappiamo al riguardo

Come già precedentemente accennato, quelle emerse sul nuovo dispositivo di casa OnePlus sono delle anticipazioni, nonostante siano state rilasciate dal presidente della divisione cinese del marchio, Li Jie Louis. OnePlus 13, come già suggerito dal nome e dagli stilemi seguiti in passato dal brand, sarà la punta di diamante del catalogo OnePlus. Stando a quanto detto dal presidente dell’azienda, il dispositivo dovrebbe essere presentato questo ottobre, in occasione di un evento ufficiale durante il quale saranno rese note tutte le specifiche del tanto agognato device.

Quello che sappiamo già da ora è che il nuovo OnePlus 13 monterà un processore Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 4. Si tratta di un’unità estremamente efficiente, con cui il dispositivo raggiungerà delle prestazioni di altissimo livello grazie alla presenza dei core CPU Oryon. Una dotazione da vero top di gamma, dunque, già comprovata dalla presenza di questo processore ad alta potenza all’interno di diversi PC anche di alta fascia. Sono proprio questi i presupposti alla base dei quali poggiano le altissime aspettative del pubblico nei confronti di questa release, le cui anticipazioni, non hanno fatto altro che aumentare l’hype e il desiderio degli appassionati di poter toccare con mano uno smartphone pronto a dichiarare guerra ai brand più affermati sul mercato della telefonia contemporaneo.

Oltre alle feature funzionali, un particolare che ha colpito sin dai primi leak riguardo OnePlus 13 riguarda il design completamente rivisto del dispositivo che, a quanto pare, dovrebbe lasciare spazio ad una fotocamera ad altissima resa, resistente all’acqua e alla polvere. Ciò che dovrebbe distanziare notevolmente questa nuova release di OnePlus dalla pletora di competitor, però, sarebbe la durata della batteria, grazie agli oltre 6000 mAh di capacità con cui la casa madre promette agli utenti di poter utilizzare il telefono anche in maniera intensiva senza riscontrare problemi di autonomia per un periodo di tempo decisamente più lungo della media.

Quando uscirà il nuovo OnePlus 13? Alcune info e teorie

Abbiamo già accennato in precedenza alla fotocamera del OnePlus 13, in grado di raggiungere picchi prestazionali decisamente elevati. Secondo i rumour, lo smartphone dovrebbe presentare una tripla fotocamera con zoom 3x ed un sistema ultragrandangolare: insomma, un comparto molto degno di nota, con cui OnePlus potrebbe dare filo da torcere agli avanzati sistemi di competitor come Samsung ed Apple. Per quanto riguarda l’uscita del nuovo flagship, comunque, non è ancora dato sapere quando arriverà in Europa. Potremmo stimare, comunque, che OnePlus 13 possa toccare gli scaffali del Vecchio Continente qualche settimana dopo la release in Cina, non prima dell’evento di presentazione del device.

Fonte: techdot.it