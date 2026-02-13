One Piece: la saga di Wano finalmente su Italia 2, la data di inizio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notizia che i fan italiani di One Piece aspettavano è finalmente arrivata: la saga di Wano, uno degli archi narrativi più iconici dell’anime, sbarcherà in televisione su Mediaset Italia 2 già da febbraio 2026. Dopo i passati blocchi di episodi doppiati e trasmessi nella stagione Whole Cake Island, la rete ha inserito nel proprio palinsesto il proseguimento della storia di Luffy e della sua ciurma in prima visione free, con doppiaggio italiano e senza – o con minime – censure rispetto agli standard storici della versione Mediaset.

Per gli spettatori italiani questo significa una nuova, entusiasmante fase nella messa in onda dell’anime tratto dal manga di Eiichiro Oda: la saga di Wano, ricca di combattimenti, colpi di scena e introduzione di personaggi chiave dell’universo narrativo, sarà visibile gratuitamente sulla televisione generalista e non più solo tramite piattaforme streaming.

One Piece, la saga di Wano su Italia 2: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla guida TV consultata nelle ultime ore, One Piece – la saga di Wano inizierà lunedì 23 febbraio 2026 sul canale Mediaset Italia 2 (49 del digitale terrestre). La trasmissione avverrà nel consueto slot serale dedicato agli anime, con inizio intorno alle 21:00, e comprenderà due episodi consecutivi ad appuntamento.

La serie non si limiterà a replicare passaggi già visti: si tratta di episodi in prima visione assoluta per la televisione italiana, che porteranno avanti la narrazione rispetto alle saghe precedenti andate in onda. La saga di Wano rappresenta infatti uno degli archi più ricordati della storia di One Piece, caratterizzato dall’introduzione di nuove fazioni, combattimenti epici e sviluppi importanti nel percorso di Luffy verso il titolo di Re dei Pirati.



È interessante notare che questo ritorno della saga in TV è indipendente dal doppiaggio che Netflix sta realizzando per altre stagioni della serie. Da notare inoltre che le nuove saghe erano, fino a poco tempo fa, appannaggio delle piattaforme streaming a pagamento (Netflix e Prime Video). Con Wano su Italia 2, Mediaset torna a giocare un ruolo importante nella diffusione dell’anime in chiaro, offrendo così un’occasione di visione più ampia agli appassionati nostrani.