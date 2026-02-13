Cuori 3, spoiler episodi 7 e 8 febbraio: Delia nei guai

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La terza stagione di Cuori sta conquistando i telespettatori di Rai 1 grazie all’intreccio continuo tra vicende mediche intense e drammi personali dei protagonisti ambientati negli anni ’70 nell’ospedale Molinette di Torino. Dopo le puntate recenti che hanno visto esplodere tensioni emotive e professionali fra Delia e Alberto, gli episodi 7 e 8, in onda domenica 15 febbraio, promettono svolte significative e colpi di scena che potrebbero ribaltare gli equilibri già fragili del reparto e delle relazioni fra i personaggi.

Errori, sospetti e nuove entrate: cosa aspettarsi

Negli episodi che andranno in onda questa domenica, la trama si concentra su un evento drammatico che scuote l’ospedale e mette in discussione certezze professionali e personali. Dopo la morte del paziente Recchi, operato la notte precedente, il primario Luciano convoca Delia per ricostruire ogni dettaglio dell’intervento. A sorpresa, è Alberto a intervenire: pur di proteggere la collega da accuse e responsabilità, si assume lui la piena responsabilità dell’operazione. Ma non è chiaro se si tratti di un gesto altruista o di un modo per nascondere qualcosa di più profondo.

Questo dubbio getta ombre sulla reputazione di Delia e accende le tensioni tra i membri della squadra medica. Mentre alcuni colleghi chiedono trasparenza, altri paiono pronti a difendere l’onore professionale di Delia a qualsiasi costo. Il tema dell’errore fatale e delle conseguenze etiche che ne derivano diventa quindi il filo conduttore dei due nuovi episodi.

Parallelamente, l’episodio introduce Jolanda, una giovane donna dall’aspetto scenografico che arriva all’ospedale attirando l’attenzione di tutto lo staff. Il suo ingresso non è casuale: legata a Letizia e sorella di Roberta, porta con sé informazioni che rischiano di rivelare segreti finora taciuti, compreso qualcosa che riguarda Fausto e la sua famiglia. Questo personaggio esterno fungerà da catalizzatore per nuove rivelazioni e conflitti.

In reparto, intanto, Irma decide di affrontare Alberto in prima persona. Furiosa e convinta di essere stata tradita, è pronta a raccontare tutto a Delia. Ma un incontro significativo con Luisa la destabilizza, insinuandole un sospetto inquietante che la spinge a voler scavare più a fondo nella verità: cosa è realmente successo durante l’operazione di Recchi? La sua determinazione a scoprire i fatti potrebbe indebolire alleanze e mettere a rischio relazioni già fragili.

Sul fronte professionale, la tecnologia e la competizione giocano un ruolo importante: Helmut e Virginia presentano un prototipo innovativo di pacemaker alimentato da batterie nucleari, suscitando reazioni contrastanti. Alberto guarda con scetticismo il progetto, ma dietro la sua reticenza si celano motivazioni più profonde legate ai rischi per i pazienti e alle implicazioni etiche di una tecnologia non ancora consolidata.

Infine, le storie personali trovano spazio: Bruno ottiene un giorno di libertà dall’ospedale e lo trascorre con Elena, mentre Roberta accetta finalmente un invito a cena da Fausto, aprendo la porta a nuove dinamiche sentimentali.