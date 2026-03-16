One Piece 2, alla conquista della Rotta Maggiore

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Il viaggio della ciurma di Cappello di Paglia continua. Il 10 marzo 2026 Netflix ha pubblicato la seconda stagione del live action di One Piece, uno dei titoli più attesi dell’anno per gli appassionati di anime e serie televisive. Dopo il successo della prima stagione, l’adattamento del celebre manga di Eiichiro Oda torna con nuovi episodi che portano Rufy e i suoi compagni verso la leggendaria Rotta Maggiore. La posta in gioco è più alta, l’avventura si allarga e il mondo narrativo diventa ancora più complesso. Il risultato è una stagione che prova a dimostrare che l’esperimento live action può davvero reggere nel lungo periodo.

La trama

La seconda stagione riprende esattamente da dove si era conclusa la prima. Monkey D. Rufy e la sua ciurma, ormai ufficialmente formata da Zoro, Nami, Usopp e Sanji, sono pronti a lasciare definitivamente l’East Blue per dirigersi verso la leggendaria Grand Line, il tratto di mare dove si nasconderebbe il tesoro più ambito del mondo: il One Piece. Prima di affrontare la Rotta Maggiore, però, i protagonisti fanno tappa a Loguetown, la città simbolo della pirateria dove fu giustiziato Gol D. Roger, il Re dei Pirati. Qui la ciurma incrocia nuovi e pericolosi avversari, tra cui il capitano della Marina Smoker, determinato a fermare Rufy prima che possa diventare una minaccia per il Governo Mondiale.

Superata Reverse Mountain, l’ingresso naturale alla Grand Line, l’avventura si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più grande. I Cappello di Paglia si ritrovano coinvolti in una rete di intrighi che ruota attorno alla misteriosa organizzazione criminale Baroque Works, un gruppo segreto che opera nell’ombra e che sembra avere un piano preciso per destabilizzare un intero regno. Durante il viaggio la ciurma incontra nuovi alleati e avversari, scoprendo che la Grand Line è un mare imprevedibile dove il confine tra giustizia e pirateria è molto più sfumato di quanto immaginassero.

La stagione segue quindi il progressivo avvicinamento della ciurma alla crisi politica che coinvolge il regno di Alabasta, uno dei nodi narrativi più importanti dell’opera originale. Tra combattimenti, tradimenti e rivelazioni, Rufy e i suoi compagni capiscono che il loro viaggio non sarà soltanto una caccia al tesoro, ma anche una sfida contro poteri molto più grandi di loro. La ricerca del One Piece continua, ma il cammino verso il titolo di Re dei Pirati si rivela già più complesso e pericoloso di quanto Rufy avesse immaginato.

Una stagione più ambiziosa tra Grand Line e nuovi personaggi

La seconda stagione di One Piece segna un momento decisivo per l’adattamento live action di Netflix. Dopo aver raccontato nella prima stagione l’inizio dell’avventura di Monkey D. Rufy e della sua ciurma, i nuovi episodi portano finalmente i protagonisti nella temuta Grand Line, il tratto di mare più pericoloso del mondo creato da Eiichiro Oda.

La nuova stagione, conosciuta anche come Into the Grand Line, è stata pubblicata globalmente il 10 marzo 2026 con tutti gli episodi disponibili contemporaneamente sulla piattaforma, permettendo agli spettatori di seguirla in binge watching fin dal primo giorno.

Dal punto di vista narrativo, la serie amplia notevolmente l’universo della storia. Gli episodi adattano diversi archi narrativi molto amati del manga, tra cui Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden e Drum Island, portando sullo schermo ambientazioni sempre più spettacolari e pericolose.

Questo salto di scala si riflette anche nella produzione. Le scenografie sono più grandi, il numero di personaggi aumenta e la serie introduce oltre venti nuovi ruoli tra alleati e antagonisti. Tra questi spiccano figure iconiche del manga come il capitano della Marina Smoker, la principessa Nefertari Vivi e diversi membri dell’organizzazione criminale Baroque Works.

Uno dei momenti più spettacolari della stagione è lo scontro di Zoro a Whisky Peak, una scena d’azione girata con ben cento stuntmen, che testimonia l’ambizione crescente della serie e la volontà di restare fedele allo spirito spettacolare dell’opera originale.

Dal punto di vista critico, la stagione ha ricevuto un’accoglienza molto positiva. Alcune recensioni parlano di punteggi quasi perfetti su siti aggregatori e sottolineano come la serie abbia acquisito maggiore sicurezza narrativa e qualità produttiva rispetto al debutto.

Naturalmente non mancano le difficoltà. Il mondo di One Piece è immenso e condensare archi narrativi molto lunghi in pochi episodi resta una sfida complessa. Alcuni combattimenti risultano meno intensi rispetto alla versione anime e manga, ma la serie riesce comunque a mantenere intatto lo spirito dell’avventura piratesca che ha reso celebre l’opera di Oda.

In definitiva, la seconda stagione del live action rappresenta un passaggio fondamentale. Non è più solo un curioso esperimento televisivo, ma una produzione che cerca davvero di costruire una saga lunga e coerente. Con nuovi personaggi, ambientazioni sempre più spettacolari e una trama che si espande verso la saga di Alabasta, One Piece dimostra di avere ancora molto vento nelle vele e di poter diventare uno dei franchise più importanti dell’offerta seriale di Netflix.

Il cast

Il cuore della serie resta la ciurma di Cappello di Paglia, interpretata dagli stessi attori che avevano già conquistato il pubblico nella prima stagione. Iñaki Godoy torna nei panni del protagonista Monkey D. Rufy, affiancato da Mackenyu nel ruolo dello spadaccino Roronoa Zoro, Emily Rudd come la navigatrice Nami, Jacob Romero Gibson nei panni del cecchino Usopp e Taz Skylar nel ruolo del cuoco combattente Sanji. Attorno a loro continuano a orbitare anche alcuni personaggi già introdotti in precedenza, come Vincent Regan nel ruolo del viceammiraglio Monkey D. Garp, Morgan Davies nei panni di Koby e Aidan Scott in quelli di Helmeppo.

La seconda stagione amplia però enormemente il cast introducendo numerosi nuovi personaggi tratti dagli archi narrativi della Grand Line. Tra i più attesi c’è il capitano della Marina Smoker, interpretato da Callum Kerr, accompagnato dalla sua alleata Tashigi, interpretata da Julia Rehwald. Fa il suo ingresso anche la principessa Nefertari Vivi, inizialmente sotto l’identità di Miss Wednesday, portata sullo schermo da Charithra Chandran, mentre il padre della principessa, il re Cobra di Alabasta, è interpretato da Sendhil Ramamurthy.

Un ruolo centrale è occupato dall’organizzazione criminale Baroque Works, guidata dal misterioso Mr. 0, alias Crocodile, interpretato da Joe Manganiello. Tra i suoi agenti troviamo Lera Abova nei panni di Nico Robin, conosciuta anche come Miss All Sunday, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Camrus Johnson come Mr. 5, Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, Jazzara Jaslyn nei panni di Miss Valentine e Sophia Anne Caruso come Miss Goldenweek. Questo gruppo di antagonisti introduce una nuova dimensione narrativa fatta di intrighi e complotti politici.

La stagione introduce inoltre diversi personaggi legati all’arco narrativo di Drum Island. Katey Sagal interpreta la scorbutica ma geniale dottoressa Kureha, mentre Mark Harelik veste i panni del dottor Hiriluk, figura chiave nella storia di Tony Tony Chopper. Quest’ultimo, uno dei personaggi più amati del manga, viene realizzato in CGI e interpretato tramite motion capture e voce da Mikaela Hoover.

Completano il cast nuovi volti come Clive Russell nel ruolo del guardiano della balena Laboon, Crocus, Rob Colletti come il tirannico re Wapol e i giganti guerrieri Dorry e Brogy, interpretati rispettivamente da Werner Coetser e Brendan Murray. L’ingresso di questi personaggi rende la seconda stagione molto più corale e avventurosa, mostrando quanto il mondo di One Piece si espanda rapidamente una volta varcata la soglia della Grand Line.

Perché il cast del live action non è prevalentemente asiatico

Una delle discussioni più ricorrenti attorno al live action di One Piece riguarda la scelta di non utilizzare un cast composto in prevalenza da attori asiatici, nonostante l’opera originale sia un manga giapponese. In realtà la decisione della produzione segue una logica precisa che nasce proprio dalla natura dell’universo narrativo di One Piece. Il mondo immaginato da Oda non è mai stato pensato come una rappresentazione del Giappone o di una cultura specifica, ma come un grande oceano popolato da popoli, isole e civiltà completamente diverse tra loro.

Lo stesso autore, nel corso degli anni, ha spesso spiegato che i protagonisti della ciurma di Cappello di Paglia avrebbero origini molto differenti se fossero collocati nel nostro mondo. In una celebre risposta ai lettori, Oda immaginò Rufy come brasiliano, Zoro come giapponese, Nami come svedese, Usopp come africano e Sanji come francese. Questo dettaglio ha influenzato molto l’impostazione del live action prodotto da Netflix, che ha scelto di costruire un cast internazionale proprio per riflettere la varietà culturale presente nel manga.

La serie televisiva ha quindi riunito attori provenienti da contesti diversi. Il protagonista Rufy è interpretato dall’attore messicano Iñaki Godoy, mentre lo spadaccino Zoro ha il volto dell’attore giapponese Mackenyu. Accanto a loro troviamo Emily Rudd come Nami, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji, tutti interpreti con percorsi e origini differenti. Questa scelta non mira a “occidentalizzare” l’opera, ma piuttosto a tradurre sullo schermo il carattere globale dell’universo narrativo creato da Oda.

In effetti One Piece è sempre stato, anche nel manga, un racconto profondamente internazionale. Le isole visitate dai protagonisti si ispirano a culture europee, asiatiche, mediorientali o caraibiche e la storia mette continuamente in scena popoli differenti che convivono o si scontrano tra loro. Il live action ha cercato di mantenere questo spirito, costruendo una ciurma che rispecchiasse la diversità del mondo immaginato dall’autore. Più che un adattamento legato a una singola identità culturale, la serie vuole dunque rappresentare il carattere universale dell’avventura di Rufy e dei suoi compagni.

Il giudizio finale

Nel complesso la seconda stagione del live action di One Piece conferma che l’adattamento del celebre manga di Eiichiro Oda non è stato un semplice esperimento, ma un progetto capace di crescere stagione dopo stagione. La serie riesce a espandere il proprio universo narrativo introducendo nuove ambientazioni, personaggi iconici e una trama più ampia e articolata rispetto alla prima stagione. Alcune semplificazioni narrative restano inevitabili, soprattutto quando si cerca di condensare archi narrativi molto lunghi in pochi episodi, ma lo spirito dell’opera originale rimane riconoscibile.

L’alchimia tra gli attori della ciurma di Cappello di Paglia continua a funzionare, mentre la produzione appare più ambiziosa e spettacolare. Per questi motivi la seconda stagione rappresenta un passo avanti convincente per la serie e dimostra che il live action può reggere il peso di una saga tanto amata. Il nostro giudizio complessivo è positivo: 8 su 10, un voto che premia l’ambizione della serie e lascia intravedere margini di crescita per le stagioni future.