La WWE arriva su Netflix Italia: la data di inizio

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Il mondo del wrestling sta per cambiare anche per il pubblico italiano. La WWE, la federazione più famosa del pianeta, ha scelto Netflix come nuova piattaforma di riferimento per la distribuzione dei propri contenuti. Un passaggio che segna una svolta importante nel modo di seguire questo spettacolo sportivo, sempre più orientato verso lo streaming globale. Per gli appassionati si apre così una nuova stagione fatta di show settimanali, rivalità e grandi eventi disponibili in un unico servizio.

Tutti gli show WWE sulla piattaforma streaming

La vera novità riguarda la modalità di fruizione dei contenuti. Con l’accordo tra WWE e Netflix, la piattaforma diventerà la nuova casa della federazione anche per il pubblico italiano, offrendo l’intero palinsesto settimanale e gli eventi più importanti dell’anno.

Nel catalogo saranno disponibili i tre programmi principali della compagnia. Il primo è Monday Night RAW, storico show nato negli anni Novanta e diventato nel tempo uno dei programmi simbolo del wrestling mondiale. Accanto a RAW ci sarà SmackDown, altra trasmissione centrale della WWE dove spesso prendono forma le rivalità più accese tra le superstar della federazione. Completa il quadro NXT, lo show dedicato ai giovani talenti e ai lottatori emergenti destinati a diventare le future stelle del ring.

Gli spettacoli continueranno a essere trasmessi in diretta, generalmente durante la notte in Italia a causa del fuso orario con gli Stati Uniti. Tuttavia gli episodi resteranno disponibili sulla piattaforma anche in modalità on demand, permettendo agli utenti di recuperarli in qualsiasi momento.

L’accordo comprende anche i Premium Live Event, gli appuntamenti più importanti del calendario WWE che ogni anno attirano milioni di spettatori in tutto il mondo. Tra questi spicca naturalmente WrestleMania, considerato il più grande evento di wrestling a livello globale.

La nuova distribuzione partirà dal 1° aprile, quando Netflix diventerà ufficialmente la piattaforma di riferimento per la WWE anche in Italia. Si tratta di un passaggio significativo che segna l’ingresso definitivo del wrestling nell’ecosistema dello streaming, seguendo un trend ormai consolidato nel panorama dell’intrattenimento internazionale.

Per i fan italiani cambia dunque il modo di vivere questo spettacolo: un’unica piattaforma, accesso immediato agli show e la possibilità di seguire le grandi rivalità del ring con maggiore continuità. Una trasformazione che potrebbe riportare il wrestling al centro dell’attenzione anche tra le nuove generazioni di spettatori.