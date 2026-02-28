[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ondata di freddo tardiva a marzo?

Nelle ultime ore alcuni run del modello europeo hanno rilanciato l’ipotesi di un colpo di coda invernale sull’Italia verso il finire della prima decade di marzo, con correnti fredde in discesa dall’est europeo e possibili ripercussioni sul Mediterraneo.

Lo scrive MeteoLive.

Ma va detto che il quadro complessivo assegna una probabilità del 70% a scenari che non prevedono alcun episodio invernale significativo, ma anzi l’anticiclone.

Alla luce dei dati attuali, lo scenario più probabile per l’Italia verso la fine della prima decade di marzo è una prosecuzione del trend mite e spesso stabile, con la possibilità – non trascurabile – di qualche passaggio perturbato atlantico. L’ipotesi di un ritorno dell’inverno resta sul tavolo, ma con probabilità ridotte e senza segnali di particolare forza o persistenza.