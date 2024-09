“Omicidio colposo”, 20 indagati per la morte di Natasha Pugliese

Venti, tra chirurgi, anestesisti e operatori sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto, in relazione all’eventuale possibilità di “aver cagionato o cooperato nel cagionare, per colpa, il decesso di Natasha Pia Pugliese effettuando o omettendo prestazioni sanitarie con riferimento al periodi di degenza dal 16 agosto 2024 e fino al decesso”.

Domani alle 13 la Procura di Foggia conferirà al professore Vittorio Fineschi l’incarico per l’autopsia sulla salma della giovane di Cerignola.