Omicidio a Carbonia: uomo accoltellato e bruciato

Un macabro ritrovamento ha scosso Carbonia nelle prime ore di oggi. Il corpo di Giovanni Musu, 53 anni, disoccupato del luogo, è stato rinvenuto privo di vita nel parco Rosmarino. La vittima presentav...

Un macabro ritrovamento ha scosso Carbonia nelle prime ore di oggi. Il corpo di Giovanni Musu, 53 anni, disoccupato del luogo, è stato rinvenuto privo di vita nel parco Rosmarino. La vittima presentava evidenti ferite da arma da taglio e il suo corpo era parzialmente avvolto dalle fiamme.

Il ritrovamento nella notte

L'allarme è scattato durante la notte quando alcuni passanti hanno notato del fumo provenire dall'area verde di via Spalato. All'arrivo dei soccorritori le fiamme stavano ancora aggredendo le gambe della vittima, che è stata trovata già priva di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell'ordine. Il medico legale ha constatato la presenza di una coltellata alla gola. Un caso simile a quanto accaduto recentemente in altre zone d'Italia.

L'identità della vittima e le indagini

Giovanni Musu era un disoccupato di 53 anni, residente a Carbonia e già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e individuare un possibile movente. Al momento non si esclude alcuna pista, dall'ambito personale a quello legato a vecchie conoscenze, come ricostruito dalle cronache.

Il rogo per cancellare le prove

Secondo gli investigatori, l'assassino avrebbe appiccato il fuoco al corpo della vittima nel tentativo di cancellare eventuali tracce forensi. Una tecnica che tuttavia non è riuscita completamente. I carabinieri della compagnia di Carbonia stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona.