Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma quale crisi: fiori d’arancio in arrivo?

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. L’influencer e l’opinionista de La vita in diretta si sono conosciuti all’interno del Grande fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. Una storia d’amore che ha visto la nascita di un bambino nel gennaio 2025. Negli scorsi giorni, però, i Prelemi sono finiti al centro di un’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, che annunciava una crisi tra di loro. Una voce che è stata seccamente smentita dai diretti interessati, che sono apparsi complici e innamorati alla premier del sequel de Il diavolo veste Prada avvenuta a Milano. Nelle scorse ore, Pierpaolo Pretelli ha pubblicato una storia su Instagram dove si è preso gioco dei pettegolezzi che sono circolati sul suo conto.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, matrimonio in arrivo?

I Prelemi hanno smentito di essere in crisi, anzi molto presto potrebbero sposarsi. Deianira Marzano ha pubblicato una storia su Instagram con una segnalazione da parte di un utente. In essa si leggono le seguenti parole: “qualche giorno fa erano ad una cena e lui è stato attentissimo a lei per tutta la serata. Ad un certo punto ha fatto un discorso sul futuro insieme davanti a pochi intimi e da quello che ho capito il matrimonio è davvero vicino. Lei sta provando gli abiti.” Insomma, Giulia Salemi e PIerpaolo Pretelli sarebbero pronti al grande passo dopo la nascita del loro primo figlio avuto nel 2025.