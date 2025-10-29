Omer Elomari a cuore aperto al Grande Fratello, la rinascita dopo il dolore: “Vivo adesso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella notte durante una chiacchiera con Rasha al Grande Fratello Omer Elomari si è lasciato sfuggire alcune importanti confidenze legate al suo passato.

La sua infanzia non è stata affatto semplice, insieme alla sua famiglia ha rischiato di morire nel periodo in cui è scoppiata la guerra nel suo paese d’origine però col tempo è riuscito ad andare avanti. Alla gieffina ha raccontato di aver vissuto un anno a Istanbul da solo, in quel periodo soffriva molto, sopravviveva ma non era sereno. Quel dolore gli ha lasciato una ferita che non dimentica, però adesso è felice perché è riuscito a costruirsi la vita che voleva in Italia.

Omer Elomari tra responsabile e sofferenza: al Grande Fratello svela il suo sogno

Il gieffino ha raccontato che in passato ha sentito molto il peso delle responsabilità che gravavano su di lui, anche dal punto di vista economico. In passato ha sofferto molto e questo lo ha fatto cambiare, a detta sua è per questo che oggi è un uomo forte e non fragile. Col tempo ha imparato ad apprezzare ogni cosa che ha e vuole sempre e solo guardare avanti, a Rasha ha detto: “Vivo adesso”.

Quando la gieffina gli ha chiesto quali fossero i suoi sogni lui ha risposto dicendo che il suo grande desiderio è vedere la madre felice. Omer Elomari ha poi aggiunto: “Questa è la mia felicità, questo era un sogno, vedere mia mamma che si sveglia la mattina e non si preoccupa”.