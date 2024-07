Omaggio alla ex campionessa Annamaria Bottalico e la passione di un cuore sano

Manfredonia – Annamaria Bottalico, ,dopo essere stata grande atleta , del getto del peso e del giavellotto, diventata campionessa Pugliese, e aver partecipato a vari “Campionati Italiani” con tanti sacrifici.

Dopo il ritiro dell’ atletica pura e povera di mezzi – oserei dire inesistenti in un paese senza mezzi e abbandono . Annamaria, si laureò in Scienze Motorie è divento insegnante zelante per tanti anni tra i quali presso il Liceo Classico – ‘Aldo Moro’ , dove fu anche vice Preside.

Aiutò tantissimi giovani a praticare lo sport e a far laureare in Scienze Motorie col suo supporto notevole.

Da bambino, ricordo quando la guardavo … nei suoi occhi – lei mi sorrideva. Per me rappresentava un mito, per lo sport … ed è stata un invito di continuare a sognare di diventare un atleta e di gareggiare nelle piste , e così fu. Grazie di cuore .

di Claudio Castriotta