[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Olly e Aida Yespica in volo dal Gino Lisa di Foggia

A bordo anche la modella Aida Yespica

Sempre più personaggi noti avvistati sui voli da e per #Foggia

L’aeroporto di Foggia cresce sempre di più è davvero in tanti scelgono il #GinoLisa per i propri viaggi. E tu?

Per tutte le info utili per volare da o per Foggia visita il nostro sito www.mondoginolisa.it