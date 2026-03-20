Oggi prende il via la primavera! Ecco quando ci sarà l’equinozio
Oggi prende il via la primavera! Ecco quando ci sarà l’equinozio
Nel momento dell’equinozio, l’asse terrestre si dispone lateralmente rispetto al Sole. Il risultato è una distribuzione quasi uniforme della luce tra emisfero nord e sud.
Se molti credono che la primavera inizi il 21 marzo, non è così.
Dal 2008 la primavera inizia con un giorno di anticipo, il 20 marzo e questo anticipo durerà per tantissimi anni, esattamente fino al 2102.
L’equinozio è la data in cui il giorno ha esattamente la stessa durata della notte: data che cade proprio il 20 marzo, per via dell’inclinazione dell’asse terrestre e del calendario gregoriano.
Quest’anno l’equinozio di primavera cade il 20 marzo alle ore 15.46 del pomeriggio in Italia, dando quindi ufficialmente il via alla bella stagione.
È un istante preciso, non un’intera giornata: in quel momento il Sole attraversa l’equatore celeste e dà ufficialmente il via alla primavera nell’emisfero nord.
Pochi giorni dopo l’equinozio di primavera di quest’anno arriverà anche l’ora legale: nella notte tra il 28 e il 29 marzo, alle 2:00, le lancette andranno avanti di un’ora. Un altro segnale concreto che la stagione è cambiata, dentro e fuori dal calendario.
“Che fretta c’era? Maledetta primavera!”
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