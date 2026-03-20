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Oggi prende il via la primavera! Ecco quando ci sarà l’equinozio

Nel momento dell’equinozio, l’asse terrestre si dispone lateralmente rispetto al Sole. Il risultato è una distribuzione quasi uniforme della luce tra emisfero nord e sud.

Se molti credono che la primavera inizi il 21 marzo, non è così.

Dal 2008 la primavera inizia con un giorno di anticipo, il 20 marzo e questo anticipo durerà per tantissimi anni, esattamente fino al 2102.

L’equinozio è la data in cui il giorno ha esattamente la stessa durata della notte: data che cade proprio il 20 marzo, per via dell’inclinazione dell’asse terrestre e del calendario gregoriano.

Quest’anno l’equinozio di primavera cade il 20 marzo alle ore 15.46 del pomeriggio in Italia, dando quindi ufficialmente il via alla bella stagione.

È un istante preciso, non un’intera giornata: in quel momento il Sole attraversa l’equatore celeste e dà ufficialmente il via alla primavera nell’emisfero nord.

Pochi giorni dopo l’equinozio di primavera di quest’anno arriverà anche l’ora legale: nella notte tra il 28 e il 29 marzo, alle 2:00, le lancette andranno avanti di un’ora. Un altro segnale concreto che la stagione è cambiata, dentro e fuori dal calendario.

“Che fretta c’era? Maledetta primavera!”

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