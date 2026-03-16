Ora legale 2026, si cambia di nuovo: lancette avanti o indietro? La data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il cambio dell’ora legale nel 2026 è previsto nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo. In quella notte le lancette dovranno essere spostate un’ora in avanti, con la conseguenza di dormire un’ora in meno. Questo spostamento, pur essendo ormai una consuetudine annuale, continua a rappresentare per molti un momento di disagio, soprattutto per quanto riguarda il sonno e il ritmo biologico. Le giornate, però, risulteranno più lunghe, offrendo più luce naturale nelle ore pomeridiane e serali, un effetto che tradizionalmente viene apprezzato dai cittadini durante la primavera e l’estate.

Benefici e risparmi legati all’ora legale

Uno degli argomenti principali a favore dell’ora legale riguarda il risparmio energetico. Spostare le lancette in avanti permette infatti di ridurre leggermente il consumo di elettricità, soprattutto per l’illuminazione domestica nelle ore serali. Inoltre, un minor utilizzo dell’energia contribuisce anche a ridurre le emissioni di CO₂, offrendo un beneficio ambientale, seppure limitato rispetto ad altre misure di efficienza energetica. Questo effetto positivo, combinato a giornate più lunghe, viene spesso citato come motivo per mantenere in vigore il sistema del cambio dell’ora, nonostante le difficoltà legate all’adattamento biologico.

Effetti sulla salute e sul sonno

I medici e gli esperti di salute sottolineano che l’ora legale può avere effetti significativi sul sonno. Dormire un’ora in meno può comportare momenti di stanchezza, irritabilità e difficoltà di concentrazione, soprattutto nei primi giorni dopo il cambio. Il corpo umano necessita infatti di un periodo di adattamento per riallineare il ritmo circadiano alla nuova ora. Alcuni studi suggeriscono che, nei soggetti più sensibili, questo spostamento può avere impatti sul sistema cardiovascolare e sul metabolismo, rendendo il periodo subito successivo al cambio particolarmente delicato.

Il dibattito sull’abolizione dell’ora legale

Da anni si discute sulla possibilità di abolire l’ora legale, soprattutto in Europa, dove diversi Paesi hanno valutato i pro e i contro del sistema. Gli oppositori evidenziano i potenziali problemi per la salute, come la maggiore incidenza di disturbi del sonno e stress biologico, mentre i sostenitori pongono l’accento sui benefici energetici e sul prolungamento delle ore di luce durante la giornata. In Italia, fino a quando non verrà presa una decisione definitiva, il cambio dell’ora continuerà a essere applicato secondo le consuetudini vigenti.

Come prepararsi al cambio dell’ora

Per affrontare al meglio il passaggio all’ora legale, è consigliabile anticipare alcune abitudini quotidiane, come andare a letto leggermente prima nei giorni precedenti, esporsi alla luce naturale durante il giorno e mantenere un’alimentazione equilibrata. Questi accorgimenti aiutano il corpo ad adattarsi più rapidamente al nuovo orario, riducendo gli effetti negativi sulla vigilanza e sul benessere generale.