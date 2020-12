Oggi come da tradizione sarebbe stato il giorno della corale polifonica del compianto Antonio De Biase

“E anche questo giorno è arrivato…forse è il secondo più doloroso per noi da quando non ci sei più…💔

Oggi sarebbe stato il NOSTRO GIORNO, il giorno in cui portavamo a compimento il lavoro di un anno intero, il giorno in cui le emozioni arrivavano al culmine, il tutto accompagnato dalla gioia con cui il Natale

riempiva i nostri cuori. 💖

Tuttavia, ci siamo ripromessi tanta nostalgia, ma niente tristezza!

Oggi, come i 10 anni trascorsi insieme, saremo ancora nella nostra splendida parrocchia per ricordare e onorare durante la messa (anche se in modo diverso) il tuo immenso Amore per noi ♥️“

Dalla pagina Facebook della corale polifonica