“Nutcracker Orchestra” di Bottega degli Apocrifi e Orchestra ICO “Suoni del Sud” in scena mercoledì 15 maggio al “Maggio all’infanzia” a Bari

“Nutcracker Orchestra” arriva alla ventisettesima edizione del “Maggio all’infanzia”, il più grande festival di teatro per le nuove generazioni del Sud Italia. La coproduzione della compagnia Bottega degli Apocrifi e dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” sarà in scena mercoledì 15 maggio alle ore 18.30 al Teatro Kismet di Bari.

Venticinque artisti, per la regia di Cosimo Severo, rivisiteranno un classico della storia della musica, contaminato con i linguaggi del teatro. In un crescendo di emozioni e divertimento, la musica di Tchaikovsky si unirà alla fiaba di Hoffman, “Schiaccianoci e il re dei topi”, creando un concerto teatrale fra musica e sogni, desideri e paure. La produzione vede in scena i musicisti/attori Fabio Trimigno (violino), Celestino Telera (chitarra), Michele Lorenzo Telera (contrabbasso) e Michele Rignanese (batteria) con Rosalba Mondelli e venti orchestrali dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud”, in uno spazio scenico rivisitato in chiave inedita.

Le note di Tchaikovsky immergeranno lo spettatore in un sogno visionario del quale non saprà più dire quando è cominciato e se finirà. In questo viaggio nel mondo sonoro e visivo dello Schiaccianoci ci si ritroverà a chiedere come marcia un esercito di topi? Come si entra in un mondo magico? Come se ne esce? Come facciamo a sapere quando un sogno è davvero finito? E più di tutto: come si fa a portare quel sogno con me nella vita reale? Perché, diamocelo, senza arte e senza sogno questa vita può essere davvero reale? Tante domande, come capita spesso a chi sceglie di sedersi tra le poltrone di un teatro. E le risposte sono un desiderio, un orizzonte che chi sta sul palco e chi sta in platea disegna ogni volta, insieme.

L’ orchestrazione è del M° Fabio Trimigno, la direzione d’orchestra del M° Mario Longo e la regia di Cosimo Severo. Collaborazione musicale di Celestino Telera, Michele Lorenzo Telera e Michele Rignanese; assistente alla regia Daniela Nobile, disegno luci Luca Pompilio e Cosimo Severo, sound designer Amedeo Grasso e Domenico Grasso, video animazioni Giovanni Salvemini; doni preziosi sono la voce di Nunzia Antonino e l’ombra di Rosa Merlino.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.maggioallinfanzia.it/.