Nuovo successo per Helena Prestes e Javier Martinez: “Incantato tutti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La coppia nata nella scorsa edizione del Grande fratello ha partecipato lo scorso sabato a Roma Sposa, la fiera del matrimonio più importante in Italia. In questo frangente, la modella brasiliana è tornata a solcare una passerella al fianco del pallavolista argentino per un noto brand di abiti nuziali. Per l’occasione, Helena Prestes indossava un abito a sirena bianco che ha messo in risalto le sue curve latine mentre il compagno un abito tre pezzi completamente nero. Neanche a dirlo, l’evento è stato seguitissimo da parte dei fan della coppia su Instagram dov’era presente una diretta che ha fatto importanti numeri. Un grande successo che è stato confermato anche da Atelier the woman in white, il brand per il quale hanno sfilato gli Helevier.

Helena Prestes e Javier Martinez, nuovo successo: il messaggio social

Atelier The woman in white ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram per ringraziare i fan che hanno seguito la loro sfilata avvenuta a Roma Sposa. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “Dopo il grandissimo successo della sfilata volevamo ringraziare Roma Sposa per l’organizzazione, Helena Prestes e Javier Martinez che hanno incantato tutti con la loro bellezza. Il fandom per i migliaia i messaggi che abbiamo ricevuto di supporto e per aver fatto arrivare 1^ in tendenza su X”. Insomma, la coppia ha ottenuto un nuovo grande successo dopo la loro partecipazione al Grande fratello.