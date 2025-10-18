Helena Prestes e Javier Martinez sposi a Roma: pubblico in rete in delirio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez stanno vivendo un momento d’oro sia professionalmente che sentimentalmente. Da quando sono usciti dalla porta rossa del Grande fratello, i due non si sono mai fermati, partecipando a diversi eventi in giro per l’Italia. Nel corso delle ultime ore, gli Helevier così si fanno chiamare in rete hanno preso parte a Roma Sposa, la fiera del matrimonio più importante in Italia. Helena Prestes e Javier Martinez hanno incantato tutti quando hanno sfilato in abiti nuziali per un noto atelier. Per l’occasione, la modella brasiliana ha indossato un abito a sirena che ha messo in risalto le sue curve latine mentre il compagno per un tre pezzi completamente nero.

Helena Prestes e Javier Martinez incantano a Roma Sposa

Gli Helevier hanno riscosso un grande successo quando hanno partecipato a Roma Sposa, la fiera del matrimonio tenutasi nella Capitale in questi giorni. Neanche a dirlo, la sfilata di Helena Prestes e Javier Martinez ha mandato in tilt i fan in rete. Molti commenti di elogio per la coppia nata all’interno della scorsa edizione del Grande fratello. Un utente su X ha scritto “meravigliosi” mentre un altro “Non vedo l’ora di vedervi all’altare.” Nel frattempo, il pallavolista argentino aveva rivelato di voler sposare la compagna nel corso di un’ospitata a Verissimo. In quel frangente, il 30enne aveva ammesso di non voler attendere molto prima di fare la proposta di nozze alla modella brasiliana.