Nuovo successo per Helena Prestes: bagno di folla a Milano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione dei suoi sostenitori a distanza di ormai molti mesi dalla fine del Grande fratello dov’è stata l’assoluta protagonista. La modella brasiliana ha partecipato ad un evento a Milano in queste ultime ore. La compagna di Javier Martinez ha preso parte al lancio della nuova collezione sportiva di Yamamay in collaborazione con la Fila presso il loro nuovo negozio in Corso Vittorio Emanuele. In questo frangente, l’ex gieffina è stata accolta da un vero e proprio bagno di folla. Molti, i fan che hanno atteso Helena Prestes davanti al negozio per farsi una foto o poterla salutare da vicino. Oltre alla modella brasiliana, presenti anche Tommaso Franchi, Rosario di Temptation Island, Andrea Zelletta, l’attore Alessandro Egger e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Helena Prestes ospite di un evento a Milano per Yamamay

Continua il grande momento di Helena Prestes. La modella brasiliana ha preso parte ad un evento a Milano per Yamamay, un brand italiano per cui è stata il volto della loro collezione sportiva di abbigliamento. In questo frangente, l’ex gieffina ha fatto una diretta su Instagram dove ha mostrato il negozio pieno di persone in attesa di fare una foto con lei. Solo alcuni giorni fa, la donna ha partecipato ad un altro evento a Napoli. In quell’occasione, la 35enne aveva condiviso il palco con Samira Lui, Matilde Brandi e Cristiano Malgioglio, i quali erano stati tutti ospiti di un serata per lanciare un nuovo brand di skincare.