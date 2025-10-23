Helena Prestes insieme a Samira Lui a Napoli: svelato il motivo dell’incontro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha raggiunto un grande seguito dopo la sua esperienza all’interno della casa del Grande fratello dove si è classificata in seconda posizione. Dopo aver passato alcuni giorni a Milano per prendere parte ad un evento in un noto ristorante di Piazza Duomo, ecco che la compagna di Javier Martinez ha fatto tappa a Napoli. L’ex gieffina ha preso parte ad un evento nel capoluogo campano insieme a molti personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Helena Prestes è stata invitata al lancio di Ginaime, un brand che unisce scienza e natura, con una nuova visione di bellezza e benessere. Durante l’evento avvenuto a Napoli sono state svelate tutte le novità riguardanti la nuova linea di skincare.

Helena Prestes e Samira Lui invitate al lancio di un brand a Napoli

Helena Prestes ha preso parte al lancio di un brand a Napoli. In questo frangente, la modella brasiliana ha diviso il palco con altri volti noti dello spettacolo italiano come Cristiano Malgioglio, che oggi 24 ottobre sarà nella giura di Tale e quale show su Rai 1, Matilde Brandi e Samira Lui, che sta ottenendo un grandissimo successo come valletta de La ruota della fortuna accanto a Gerry Scotti su Canale 5. Un grande successo, quello della donna, che potrebbe portarla addirittura a solcare il palco di Sanremo. Alcune indiscrezioni annunciano che Samira Lui potrebbe essere la co-conduttrice del festival della canzone italiana in programma da fine febbraio su Rai 1.