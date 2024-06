Amadeus intende passare al Nove, non sarà un divorzio pacifico

Amadeus intende passare al Nove, la Rai però gli mette i bastoni tra le ruote. Di certo non saranno rose e fiori tra l’emittente e il famoso conduttore televisivo. Che accadrà? L’azienda pubblica farà un “dispetto”, come saluto al celebre conduttore?

Un abbandono inaspettato dell’emittente, dopo 4 conduzioni del Festival di Sanremo

Amadeus, in seguito all’inaspettato divorzio dalla Rai, sembra abbia portato con sé, ben nascosto in valigia il format “I soliti ignoti”. L’emittente nazionale non avrebbe alcuna volontà di agevolare il trasloco alla sua ex stella televisiva.

Amadeus, dopo avere firmato il contratto con il Nove, ora dovrà affrontare un inatteso colpo basso da parte della Rai, sua ex azienda. Viale Mazzini è stato chiaro: il titolo “I Soliti Ignoti” non potrà essere trasferito al canale concorrente.

Una ripicca legalizzata della Rai?

La proprietà del nome e di alcuni dettagli importanti del format, appartengono alla Rai. Non sarà una transizione come per Fabio Fazio, che aveva potuto portare con sé il titolo “Che Tempo Che Fa.”

Amadeus condurrà “I soliti Ignoti” sul Nove, ma con un altro titolo.

La Rai ha deciso di continuare a controllare il gioco. Tra le modifiche più significative apportate dalla Rai negli anni, e che non saranno concesse, c’è la variante del “parente misterioso”, una caratteristica che aveva avuto successo nello show, rendendolo più coinvolgente per il pubblico italiano.

ll programma condotto da Amadeus sul Nove avrà il titolo originale “Identity”

“Identity” è il titolo originale del format americano, di proprietà della NBC. Sebbene il nome cambi, il meccanismo del gioco rimarrà lo stesso. Un concorrente dovrà indovinare la professione di alcune persone sconosciute, basandosi su indizi forniti durante la puntata.

La perdita del nome “I Soliti Ignoti” e del “parente misterioso” rappresenta un colpo significativo, ma Amadeus dovrà adattarsi a queste nuove condizioni. A settembre vedremo se Amadeus attrarrà il pubblico. L’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, si è già detta preoccupata per l’eventuale spostamento di spettatori verso il canale concorrente.

Nel frattempo, la Rai si mette ai ripari e affida a Stefano De Martino la conduzione di “Affari Tuoi”.