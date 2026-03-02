Attualità Capitanata

Nuovo personale per la Questura di Foggia

Redazione2 Marzo 2026
Questa Mattina il Questore della Provincia di Foggia ha accolto con grande soddisfazione il nuovo personale assegnato alla Questura di Foggia.
31 tra Agenti ed Ispettori andranno a rafforzare gli uffici, garantendo un controllo del territorio sempre più capillare ed un’attività sempre più incisiva di contrasto alla criminalità.
Durante l’incontro, oltre a dare il proprio benvenuto, il Questore ha tratteggiato le peculiarità del territorio e l’importanza del servizio reso alla comunità.

