Nuovo pacchetto sicurezza: scudo penale per agenti e zone rosse
Il Governo accelera sul fronte della sicurezza pubblica dopo gli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna. Le nuove misure puntano a garantire maggiore tutela agli agenti e a prevenire episo...
Il Governo accelera sul fronte della sicurezza pubblica dopo gli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna. Le nuove misure puntano a garantire maggiore tutela agli agenti e a prevenire episodi di violenza durante le manifestazioni.
Fermo preventivo e daspo urbano rafforzato
Il pacchetto in discussione prevede la possibilità per gli ufficiali di polizia di trattenere nei propri uffici fino a 12 ore i soggetti ritenuti pericolosi individuati durante i controlli pre-manifestazione. Matteo Salvini avrebbe chiesto di estendere il limite a 48 ore. Verrà potenziato anche il daspo urbano, con estensione del divieto di accesso alle aree cittadine per chi risulta denunciato o condannato per reati durante proteste di piazza.
Scudo penale e legittima difesa
Tra i provvedimenti più significativi emerge lo scudo penale "erga omnes": non solo per le forze dell'ordine, ma per tutti i cittadini. La misura prevede la non iscrizione automatica nel registro degli indagati in presenza di cause di giustificazione. Per gli agenti si applicherebbe quando operano nell'adempimento del dovere o nell'uso legittimo delle armi. Per i civili la protezione riguarderebbe i casi di legittima difesa.
Tolleranza zero sui coltelli ai minorenni
Il testo introduce il divieto assoluto di vendita di lame agli under 18, anche online. Le sanzioni vanno da 500 a 3.000 euro, con possibilità di arrivare a 12.000 euro in caso di recidiva. Previste inoltre multe ai genitori che omettono di vigilare sui figli minori responsabili di atti violenti.
Zone rosse contro l'illegalità
I prefetti potranno individuare zone rosse in aree caratterizzate da gravi episodi di illegalità, dove sarà vietata la sosta a soggetti segnalati per reati contro la persona, stupefacenti o porto d'armi.