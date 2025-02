[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovo maltempo nel fine settimana? Le zone colpite

Nuovo maltempo pronto a colpire l’Italia nel fine settimana? La conferma arriva da MeteoLive.

Le precipitazioni questa volta non coinvolgeranno solo il Meridione, ma si estenderanno anche al Centro e al Nord Italia, soprattutto sul Nord-Ovest, dove, oltre alla pioggia, arriverà anche la neve.

Il maltempo proseguirà anche all’inizio della prossima settimana, dopodiché potrebbe verificarsi una breve tregua, prima dell’arrivo di altre perturbazioni, che porteranno nuove piogge e ulteriore instabilità lungo lo Stivale.

LE PREVISIONI

Venerdì 7 Febbraio: depressione in formazione nel cuore del Mediterraneo! Maltempo in risalita verso sud e isole maggiori, entro sera anche al nord Italia e regioni tirreniche. Temperature in netto calo al nord.

Sabato 8 Febbraio: maltempo diffuso al nord e regioni tirreniche, peggiora anche su gran parte del sud. Possibili nevicate a bassa quota sul Nordovest!

Domenica 9 Febbraio: frequenti piogge al sud, rischio nubifragi in Sicilia e Calabria. Piogge residue al nord!

Lunedì 10 Febbraio: residue piogge al centro-sud, fenomeni più intensi sull’arco ionico. Più stabile al nord.