Nuovo maltempo al sud? Ecco quando

Durerà, probabilmente, poco la fase asciutta e di bel tempo al meridione.

Da venerdì 10 ottobre un’ondata di maltempo colpirà prima le Isole Maggiori e poi il Centro-Sud, con piogge e temporali.

Lo scrive MeteoLive.

Una “goccia fredda”, ovvero un nucleo di aria molto fredda e instabile in quota, si staccherà dal flusso principale e scivolerà sul Mediterraneo. Le prime regioni a farne le spese saranno la Sardegna e la Sicilia, dove ci aspettiamo piogge diffuse e lo sviluppo di intensi temporali. Successivamente, questo vortice si sposterà verso le regioni del Centro e del Sud peninsulare, portando fenomeni di forte intensità soprattutto lungo i versanti che si affacciano sul Mar Tirreno.

Tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre, questa massa d’aria potrebbe essere in grado di provocare un peggioramento più generalizzato, estendendolo anche a gran parte del Nord Italia.